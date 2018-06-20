افزایش نگران کننده‌ طلاق‌ در شبستر/ ۱۶۱ مورد طلاق در سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شبستر مشکل اشتغال جوانان و اوقات فراغت در جامعه کنونی را یکی از دغدغه های جوانان و موضوع اصلی جلسه برشمرد و از ادارات عضو ستاد ساماندهی امور جوانان خواست تا از ظرفیت های خود برای ایجاد فضاهای مناسب کسب و کار استفاده کنند.

حسن دهقان وجود جوانان را نعمت الهی عنوان کرد و افزود: وجود جمعیت جوان باعث پویایی و تحرک در آن جامعه می شود، ولی مشکل اشتغال جوانان باید با برنامه ریزی های دقیق و اهتمام ویژه حل و فصل شود.

وی که در جمع اعضای ستاد ساماندهی امور جوانان این شهرستان که در بخش تسوج سخن می گفت، جمعیت جوان این شهرستان را ۳۳۸۸۳ نفر عنوان کرد و اظهار داشت: ۲۴.۸۳ درصد جمعیت این شهرستان را جوانان تشکیل می دهند لذا توجه به سبک زندگی این قشر از جامعه موجب تقویت نظام فرهنگی و اجتماعی است و بی توجهی به رفتار اجتماعی جوانان و عدم گفتگو و تفاهم با آنها مانع از سامان یافتن مساله مهم اشتغال، ازدواج و خانواده خواهد بود.

جوانان سرمایه های اجتماعی کشور هستند

دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان شبستر جمعیت شهرستان شبستر را ۱۳۶۴۱۵ نفراعلام‌ کرد و اظهار داشت: اعضای ستاد در قالب شورای سیاست‌گذاری دورهم جمع می شوند تا مشکلات این قشر عظیم جامعه را حل و فصل کنند لذا حضور این قشر در این نوع جلسات بسیار راهگشاست چرا که جوانان بهتر می‌توانند مشکلات خود را منعکس و برنامه‌ریزی مؤثرتری داشته باشند ما نباید سخنگوی جوانان باشیم جوانان باید برای ما از مشکلات نواقص و راهکارها بگویند.

دهقان در ادامه از وقوع‌ ۱۶۱ مورد طلاق در سال ۹۶ ‌در این شهرستان ‌خبر داد و با ابراز نگرانی از افزایش طلاق افزود: در سال ۹۵ میزان طلاق ۲۰۲ مورد بود و خوشبختانه در سال گذشته ۹۱۳ مورد ازدواج ثبت شده که این مهم نشان‌دهنده اهمیت ازدواج در سطح منطقه است و امیدواریم با پیگیری‌های بیشتر بتوانیم شاهد کاهش آمار طلاق در سطح شهرستان باشیم.

وی در معرفی عوامل تاثیرگذار بر فرایند طلاق گفت: عوامل فردی، روانشناختی، الگوهای نامناسب ازدواج و مسائل اقتصادی و بیکاری از مهمترین عوامل طلاق هستند که باید به آنها با جدیت نگاه شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: جوانان بعنوان سرمایه اجتماعی از ظرفیت های بالقوه و بالفعل فراوانی در شکل دهی سرمایه انسانی، علمی و دانایی برخوردارند. جوان بودن جامعه فرصتی را برای جامعه فراهم می نماید تا با استفاده از این ظرفیت، زمینه رشد و اعتلای همه جانبه جوانان و توانمند سازی آنان برای پیشرفت را فراهم شود.