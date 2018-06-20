به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ، سرهنگ مسعود جبارزاده معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک این پلیس اعلام کرد: عدم توجه به جلو با ۳۴ درصد، بیشترین سهم تصادفات رانندگی تهران بزرگ در سال گذشته را داشته است.

جبارزاده در همین رابطه اظهار داشت: عدم توجه به جلو یکی از رایج‌ترین علل تصادفات شهروندان تهرانی است که خود ناشی از عوامل متعددی است از جمله: سرعت غیرمجاز، عدم توجه به وسیله نقلیه مقابل، حواس‌پرتی، عدم رعایت فاصله مجاز و ایمن، نقص فنی در سیستم ترمز و عدم مهارت کافی در هدایت و کنترل وسیله نقلیه.

وی در این رابطه افزود: هرکدام از دلایل بالا، نشئت گرفته از رفتارهای نا ایمن و پرخطر رانندگان است؛ به‌عنوان مثال استفاده از تلفن همراه، خوردن و آشامیدن، گوش دادن به موسیقی با صدای بلند و استفاده از مشروبات الکلی موجب حواس‌پرتی راننده شده و منجر به تصادفات عقب به جلو می‌شود. این نوع از تصادف معمولاً با افزایش حجم ترافیک، باعث وقوع تصادفات خسارتی شده و در مواقعی که جریان ترافیک روان باشد، با افزایش سرعت، منجر به تصادفات جرحی و فوتی می‌گردد.

جبارزاده با بیان اینکه رفتارهای غیر قابل پیش‌بینی و ناگهانی راننده وسیله نقلیه جلویی نیز در این نوع از تصادف بی‌تأثیر نیست، به رانندگان توصیه کرد: با رعایت سرعت مجاز، فاصله ایمن، توجه به جلو، عدم استفاده از تلفن همراه، پرهیز از خوردن و آشامیدن، اجتناب از ترمز، گردش و تغییر مسیر ناگهانی از بروز حادثه جلوگیری نمایند.