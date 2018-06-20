سرهنگ ابوالقاسم چلمقانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، پیرامون اجرای طرح ایمنی تردد موتورسواران با اشاره به اینکه ۵۶ درصد از کشته‌شدگان تصادفات مربوط به موتورسواران است، اظهار داشت: تاکنون طرح‌های متعددی با همکاری نیروی انتظامی و پلیس راهنمایی و رانندگی اجرا شده است.

وی افزود: در این طرح جدید که این بار به کمک شهرداری و معاونت حمل‌ونقل و ترافیک در حال اجراست، نواحی‌ که تردد موتورسیکلت بیشتری رخ می‌دهد، شناسایی‌شده و مأموران پلیس راهنمایی و رانندگی در آن مناطق مستقر شده‌اند و در صورت بروز تخلف، نسبت به توقف و اعزام موتورسواران به کارگاه‌های آموزشی ارتقای ایمنی اقدام می‌کنند، امید است با اجرای درست این طرح و گسترش چنین طرح‌هایی، با کاهش تلفات و خسارات ناشی از سوانح موتورسواری مواجه شویم.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان همچنین درباره نحوه آموزش در این کارگاه‌ها اظهار داشت: این کارگاه‌ها در نزدیک‌ترین پارک‌های شهر و در فضایی باز برگزار می‌شود. در این کارگاه‌های آموزشی، از کارشناسان راهنمایی و رانندگی دعوت می‌شود که ضمن آموزش قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، با پخش کلیپ‌های تصادفات مربوط به موتورسواران، عاقبت موتورسواری خطرناک را به آن‌ها متذکر شوند.

وی ادامه داد: با توجه به برگزاری کارگاه‌ها در فضای باز و بوستان‌ها، آن دسته از شهروندانی که به‌ قصد تفریح به پارک‌ها می‌آیند نیز می‌توانند در کلاس‌های آموزشی شرکت کنند.

چلمقانی از لزوم همکاری همه مردم در اجرای درست طرح ارتقای ایمنی موتورسواران گفت و افزود: این طرح تنها با همکاری نیروی انتظامی و شهرداری به موفقیت لازم نمی‌رسد بلکه لازم است که در مدارس، معلمان و کارشناسان، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را به دانش آموزان بیاموزند تا در آینده، از رخ دادن بسیاری از اتفاقات ناگوار جلوگیری شود.

وی افزود: پدران و مادران هم در پیشبرد درست این طرح نقش بسیار مهمی دارند و لازم است تا به آگاه کردن فرزندان خود اقدام کنند، در غیر این صورت، باید شاهد تلف شدن نیروی کار و تازه نفسمان بر اثر بی‌توجهی به مقررات و مخصوصاً استفاده نکردن از کلاه ایمنی باشیم.

رئیس پلیس راهور شهرستان اصفهان همچنین خطاب به آن دسته از متخلفانی که به دلایلی نمی‌توانند در کلاس‌های طرح ارتقای ایمنی موتورسواران شرکت کنند، گفت: قانون در چنین مواقعی دست پلیس را باز می‌گذارد و مأموران می‌توانند نسبت به اعمال قانون یا توقف موتورسیکلت اقدام کنند. مهم‌ترین اقدام پلیس هنگام اعمال قانون نیز، هدایت موتورسواران متخلف برای دریافت کلاه ایمنی است.