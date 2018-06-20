حریق مغازه در کرمان با تلاش آتشنشانان مهار شد

علی عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طی تماس تلفنی در ساعت شش و ۴۸ دقیقه صبح امروز ۳۰ خرداد ماه با ستاد مرکز فرماندهی عملیات (۱۲۵) این سازمان که خبر از حریق یک باب مغازه فروش لوازم یدکی خودرو می داد بلافاصله سه دستگاه خودرو اطفاء حریق از دو ایستگاه آتش نشانی به محل آتش سوزی اعزام شد.

عسکری گفت: با توجه به هم جوار بودن تعدادی مغازه با محل آتش سوزی با تلاش آتش نشانان حریق به وجود آمده اطفاء شد و ازسرایت و گسترش آتش به واحدهای تجاری همجوار جلوگیری به عمل آمد .

وی گفت: خوشبختانه این حادثه خسارت جانی نداشته است و علت آن از سوی کارشناسان این سازمان در دست بررسی است .

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهر کرمان از کسبه واحدهای تجاری خواست نکات ایمنی را در نحوه انبار و چیدمان لوازم رعایت کنند .

عسکری همچنین از برخورد دو دستگاه خودروی سواری پراید و یک دستگاه کامیون در ساعت هفت و ۵۷ دقیقه صبح امروز سخن گفت و افزود: در این حادثه که در بلوار رضوان به وقوع پیوست، آتشنشانان با حضور به موقع اقدام به ایمن سازی محل حادثه و انجام اقدامات پیشگیری از حریق خودروهای حادثه دیده کردند و یک نفر مصدوم این حادثه به بیمارستان منتقل شد.