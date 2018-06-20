خبر سهمیه بندی آب مصرفی در آبادان صحت ندارد

علیرضا خلیلی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به اینکه پیش تر دلیل قطعی های دو روز گذشته آب در برخی مناطق شهری آبادان را کاهش برداشت آب و نه حذف کامل آن از رودخانه بهمنشیر به دلیل ای. سی بالا عنوان کردیم، افزود: موضوع قطعی آب در برخی از ساعات شبانه روز تنها مختص دو روز گذشته و به دلایل یاد شده بوده که این به معنای تصمیم قطعی ما برای سهمیه بندی آب در آبادان نیست؛ خبر منتشر شده در برخی خبرگزاری ها در موضوع سهمیه بندی آب مصرفی در آبادان صحت ندارد.

وی اظهار کرد: موضوع سهمیه بندی آب در مدت چند هفته باقی مانده تا اتمام طرح احداث خط لوله دوم آب غدیر، به عنوان یک گزینه می تواند پس از بررسی و جمع بندی نظرات مردم و نمایندگان انجام شود اما در زمان حاضر مشکل کمیت آب در آبادان وجود ندارد و تنها موضوع شوری آب مطرح است.

رئیس اداره امور آب و فاضلاب آبادان تصریح کرد: اگرچه موضوع سهمیه بندی آب راهکاری برای کنترل شوری آب مصرفی در آبادان تا زمان تکمیل خط غدیر است اما تاکنون تصمیمی در این باره گرفته نشده است.

خلیلی نیا گفت: با تکمیل طرح احداث خط لوله دوم آب غدیر به آبادان و پایان کار ساخت سدخاکی مارد ظرف چند هفته آینده، مشکل شوری آب نیز حل می شود و علاوه بر کمیت در کیفیت آب نیز مشکلی نخواهیم داشت.