آمریکا و اروپا به خاطر حفظ جهان اختلافات خود را کنار بگذارند

به گزارش خبرگزاری مهر، «ینس استولتنبرگ» دبیر کل ناتو در مقاله ای که در روزنامه گاردین به چاپ رسانده خواستار پایان اختلافات موجود میان آمریکا و اروپا شد.

دبیرکل ناتو در این مقاله هشدار می دهد که اختلافات میان آمریکا و متحدان اروپایی که در زمان ریاست جمهوری دونالد ترامپ اوج گرفته باید حل شوند. این اتفاق (حل اختلافات آمریکا و اروپا) برای حفظ جهان باید انجام شود.

استولتنبرگ در بخشی از مقاله خود می نویسد: روابطی که تحت فشار قرار گرفته است. اختلافات واقعی میان آمریکا و متحدان این کشور در مسائلی همچون تجارت، تغییرات اقلیمی و توافق هسته ای ایران وجود دارد. این اختلافات واقعی هستند و یک شبه از بین نمی روند. در هیچ کجا هیچ سنگ نوشته ای وجود ندارد که بگوید پیمان ترانس آتلانتیک همیشه مستحکم باقی می ماند. این بدان معنا است که شکست اجتناب ناپذیر است. ما می توانیم این پیمان و همه منافع دو جانبه آن را حفظ کنیم.