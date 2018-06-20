اولین تمرین تیم فوتبال تراکتورسازی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرخپوشان فوتبال آذربایجان از ساعت ۱۸ سه شنبه با حضور در کمپ اختصاصی باشگاه نخستین تمرین خود را برای فصل جدید آغاز کردند.
در این تمرین که زیر نظر محمدرضا مهاجری برگزار شد بازیکنان تمرین سبکی برگزار کردند تا نخستین تمرین تیم در حضور هواداران پرشور آغاز شود.
نزدیک ۵۰۰ هوادار پرشور با حضور در تمرین به شدت بازیکنان را مورد تشویق قرار دادند.
محمدرضا مهاجری دقایقی با هواداران به گفتوگو پرداخت و آخرین وضعیت تیم را برای آنها تشریح کرد.
محسن فروزان، محمد طیبی، علی رضا نقیزاده، علی عبداللهزاده و محمد اهل شاخه خریدهای جدید سرخپوشان به همراه بازیکنان فصل گذشته در این تمرین حضور داشتند.
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