محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه سازمان تعاون روستایی حمایت، هدایت، نظارت و کنترل است، اظهار کرد: با بالابردن حس مسوولیت پذیری نسبت به مسائل پیگیر و حساس بوده و بر روند اجرای عملیات نظارت داشته باشیم.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین اظهار کرد: در برنامه عملیاتی، خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی شامل جو، فندق، کشمش، گوجه فرنگی و پسته در نظر گرفته شده است.

این مسئول بر فعال کردن فروشگاه های تحت پوشش تعاون روستایی تاکید کرد و گفت: همچنین مکان هایی در روستاها که مستعد راه اندازی فروشگاه هستند شناسایی شوند.

محمودی تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان تعاون روستایی تامین نهاده ها، خرید محصولات، تامین مایحتاج مردم و ... است.

وی ادامه داد: در خرید و فروش محصولات، شهرستان ها ملزم هستند تا سهمیه ها را جذب کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای محصولات خریداری شده از کشاورزان، بازار مناسبی در نظر گرفته شود تا با حذف دلالان و پایین آوردن قیمت کالا ها، رفاه مردم تامین شود.

وی با اشاره به اینکه از مراکز خرید گندم بازدید به عمل آمده و مشکل خاصی وجود ندارد، افزود: اکیپ هایی به صورت سرزده بر شرکت های تعاون روستایی نظارت خواهند داشت.