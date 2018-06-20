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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۰۱

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین:

تعاون روستایی با پایین آوردن قیمت‌ها رفاه مردم را تامین می‌کند

تعاون روستایی با پایین آوردن قیمت‌ها رفاه مردم را تامین می‌کند

قزوین- رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین گفت: تعاون روستایی با پایین آوردن قیمت کالاها رفاه مردم را تامین می کند.

محمود محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مهم‌ترین وظیفه سازمان تعاون روستایی حمایت، هدایت، نظارت و کنترل است، اظهار کرد: با بالابردن حس مسوولیت پذیری نسبت به مسائل پیگیر و حساس بوده و بر روند اجرای عملیات نظارت داشته باشیم.

رئیس سازمان تعاون روستایی استان قزوین اظهار کرد: در برنامه عملیاتی، خرید و فروش توافقی محصولات کشاورزی شامل جو، فندق، کشمش، گوجه فرنگی و پسته در نظر گرفته شده است.

این مسئول بر فعال کردن فروشگاه های تحت پوشش تعاون روستایی تاکید کرد و گفت: همچنین مکان هایی در روستاها که مستعد راه اندازی فروشگاه هستند شناسایی شوند.

محمودی تصریح کرد: وظیفه اصلی سازمان تعاون روستایی تامین نهاده ها، خرید محصولات، تامین مایحتاج مردم و ... است.

وی ادامه داد: در خرید و فروش محصولات، شهرستان ها ملزم هستند تا سهمیه ها را جذب کنند.

این مسئول خاطرنشان کرد: برای محصولات خریداری شده از کشاورزان، بازار مناسبی در نظر گرفته شود تا با حذف دلالان و پایین آوردن قیمت کالا ها، رفاه مردم تامین شود.

وی با اشاره به اینکه از مراکز خرید گندم بازدید به عمل آمده و مشکل خاصی وجود ندارد، افزود: اکیپ هایی به صورت سرزده بر شرکت های تعاون روستایی نظارت خواهند داشت.

کد مطلب 4325718

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