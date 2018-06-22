گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، کتاب «گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۶ » در راستای اطلاعرسانی اقدامات صورتگرفته در جهت تحقق اهداف و برنامههای سند گسترش کاربرد فناوری نانو و عملکرد ستاد توسعه فناوری نانو در سال ۱۳۹۶ منتشر شد.
به دنبال تصویب سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در هیأت وزیران و ابلاغ آن به دستگاههای اجرایی، کتاب «گزارش عملکرد سند گسترش کاربرد فناوری نانو ایران در سال ۱۳۹۶» در راستای اطلاعرسانی در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت تحقق اهداف و برنامههای سند گسترش کاربرد فناوری نانو و عملکرد ستاد توسعهی فناوری نانو در سال۱۳۹۶ منتشر شد.
این گزارش در ۵ فصل مختلف وضعیت دستیابی به اهداف کلان پیشرفت فناوری نانو در ایران، گزارش عملکرد برنامه های کلان، سیاستگذاری پیشرفت نانو، ارزیابی شاخص ها و گزارش تامین مالی برنامه پیشرفت نانو، گزارش اقدامات دستگاه های اجرایی در راستای سند گسترش کاربرد فناوری نانو نگاشته شده است.
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