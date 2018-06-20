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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

به مناسبت بزرگداشت یادواره سه هزار شهید استان قزوین؛

مسابقات والیبال از سوم تیرماه در قزوین آغاز می شود

مسابقات والیبال از سوم تیرماه در قزوین آغاز می شود

قزوین- رئیس سازمان سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری قزوین گفت:به مناسبت بزرگداشت یادواره سه هزار شهید استان،،مسابقات والیبال ویژه کارکنان شهرداری‌ها از سوم تیرماه آغاز می شود.

محمد درافشانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در این دوره ۱۵ تیم رقابت‌های خود را در چهار گروه آغاز کرده و در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله بعد صعود می‌کنند.

وی افزود:این مسابقات با حضور تیم‌های پسماند، آرامستانها، فرهنگی، اجتماعی و ورزشی، سازمان زیباسازی و سازمان خدمات طراحی، آتش نشانی، فضای سبز، منطقه سه، دهکده طبیعت، شهرداری مرکز، سازمان اتوبوسرانی، سازمان تاکسیرانی، سازمان عمران، فن آوری و اطلاعات، شهرداری منطقه یک و شهرداری منطقه دو ساعت ۱۶ در سالن کانون رشد واقع در مینودر بالاتر از بیمارستان ولایت – جنب فلکه تعاون برگزار می‌شود.

درافشانی بیان کرد: مسابقات والیبال کارکنان شهرداری قزوین با رویکرد فرهنگی در راستای اشاعه ورزش همگانی و به منظور ایجاد نشاط و شادابی در میان کارکنان شهرداری قزوین برگزار می شود.

کد مطلب 4325792

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