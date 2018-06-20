۹۷ درصد داروهای مورد نیاز کشور در داخل تولید می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا اصغری در افتتاحیه هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی و نهمین همایش داروسازی بالینی ایران با بیان اینکه ۹۷ درصد داروهای مورد نیاز در کشور تولید می‌شود، گفت:‌ خوشبختانه با تلاش محققان توانستیم به این اقدام ارزشمند دست پیدا کنیم که این اتفاق یک رکورد در هر کشوری به شمار می‌رود.

وی تصریح کرد: عمده این داروهای تولیدی در دسته داروهای ژنریک قرار دارند که با قیمت متوسط دراختیار تمام بیماران قرار می‌گیرد.

رئیس سازمان غذا و دارو خاطرنشان کرد: با توجه به توانمندی متخصصان داخلی، این وضعیت وجود دارد که تولیدات داخلی بیش از پیش افزایش پیدا کند.

وی در خصوص قیمت داروهای تولید داخل توضیح داد: در حال حاضر داروهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند، یک دهم داروهای وارداتی قیمت دارند و با قیمت مناسب دراختیار بیماران قرار می‌گیرد.

اصغری گفت: لیست تمام داروهای مورد نیاز کشور و همچنین مواد اولیه لازم برای تولید این داروها دراختیار محققان قرار می‌گیرد و تمام تلاش ما این است که این اقلام در داخل کشور تولید شوند. با تولید دارو در داخل کشور، سهم بازار داخلی دراختیار تولیدکنندگان ایرانی قرار می‌گیرد و واردات آن دارو کاهش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان غذا و دارو در پاسخ به پرسشی در خصوص افزایش دو برابری قیمت داروی انسولین گفت: این خبر صحت ندارد و قیمت داروی انسولین دو برابر نشده است.

وی بیان داشت: باید توجه داشته باشیم که در بخش سرپایی ۷۰ درصد از قیمت داروها توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت شده و ۳۰ درصد باقی‌مانده توسط بیماران پرداخت می‌شود.

وی افزود: در خصوص داروی انسولین ۹۰ درصد قیمت دارو توسط سازمان‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شد و بیمار تنها ۱۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کرد که با تغییراتی که صورت گرفته است، در حال حاضر نسبت پرداختی بیمار و بیمه‌ها مانند سایر داروها تنظیم شده است، اما باید توجه کنیم که این بخشنامه هنوز ابلاغ نشده و در حال بررسی است.

رئیس سازمان غذا و دارو در ادامه توضیح داد: قیمت این دارو برای افراد زیر ۱۵ سال به همان صورت قبلی محاسبه خواهد شد و افراد بالای ۱۵ سال باید ۳۰ درصد قیمت دارو را بپردازند و ۷۰ درصد دیگر توسط سازمان‌های بیمه‌گر پوشش داده خواهد شد.

اصغری با اشاره به انتشار اخباری در زمینه کمبود برخی از داروها توضیح داد: در مواقعی با مشکل توزیع برخی از داروها مواجه می‌شویم که بلافاصله این موضوع پیگیری و رسیدگی خواهد شد.

وی در پایان گفت: در حال حاضر موجودی سه ماه بازار تأمین شده است و مشکلاتی که گزارش می‌شود به دلیل کمبود دارو نبوده بلکه بیشتر این موارد به کمبود نقدینگی بیمارستان‌ها و مشکلات توزیعی داروها مرتبط است و خوشبختانه کمبود دارویی نداریم.

نهمین همایش داروسازی بالینی ایران و هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی با محوریت داروسازی بالینی ، داروسازی بیمارستانی، فارماکواپیدمیولوژی، فارماکواکونومی، فارماکوژنومیکس، فارماکوکینتیک، فارماکودینامیک، از ۳۰ خرداد لغایت یکم تیر ۹۷ در مرکز همایش های رازی با حضور سخنرانانی از کشورهای آلمان، انگلستان، آمریکا، کانادا، چین، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، هند مالزی، تایلند، امارات، عربستان، پاکستان، ویتنام، نپال و نیجریه در حال برگزاری است.