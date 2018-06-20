اجرای پروژه مدیریت چَرا در ۸۴هزار هکتار از مراتع شهرستان تهران

به گزارش پایگاه خبرنگار مهر، وحید انصاری پیش از ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پروژه مدیریت چرا و کنترل دام یکی از اقدامات حفاظتی مهم در ایجاد تعادل دام و مرتع در عرصه های مرتعی به شمار می آید که همزمان با فصل چرای دام و کوچ عشایر در سطح مراتع این شهرستان به مرحله اجرا درآمده است.

وی اظهار داشت: مراتع شهرستان تهران از نوع ییلاقی و میانبند می باشد که سطح مراتع ییلاقی حدود ۲۵ هزار هکتار، میانبند حدود ۵۸ هزار هکتار و ظرفیت مجاز چرای دام در این مراتع بیش از ۶ هزار واحد دامی است.

انصاری پروژه مدیریت چرا و کنترل دام را بسیار حائز اهمیت دانست و خاطر نشان کرد: با توجه به اهمیت حفظ پوشش گیاهی و نقش ارزنده آن در توسعه اقتصادی و اجتماعی، ضرورت حفظ منابع پایه آب و خاک و همچنین در راستای فراهم کردن بستر مناسب جهت تجدید حیات گیاهان مرتعی، این پروژه در مراتع مذکور اجرایی شده است.

این مقام مسئول با اشاره به اینکه برای حفاظت هرچه بهتر از این منابع ارزشمند از ورود دام غیر مجاز به این مراتع با جدیت جلوگیری می شود تصریح کرد: در راستای اجرای این پروژه اکیپ های کنترل دام فعال بوده و با انجام عملیات گشت و مراقبت ضمن جلوگیری از ورود دام غیرمجاز به این مراتع با افراد متخلف نیز برخورد قانونی صورت می گیرد.