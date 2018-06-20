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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۱:۵۱

مدیرجهـاد کشاورزی شهرســتان ســیروان:

شهرستان سیروان مستعد کشت و توسعه باغات پسته است

شهرستان سیروان مستعد کشت و توسعه باغات پسته است

ایلام- مدیرجهـاد کشاورزی شهرســتان ســیروان گفت: شهرستان سیروان مستعد کشت و توسعه باغات پسته است.

احمد محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به شرایط آب و هوایی و حاک مناسب، شهرستان سیروان مستعد کشت و توسعه باغات پسته است.

وی گفت: به همین منظور یک سایت باغ پسته در شهرستان ایجاد شده است.

محمدی با اشاره به اینکه بعد از بازدیـدهای مسـتمرکارشـناسان و برگزاری کلاس  های ترویجی درطول یکسالی که سایت باغبانی پسـته بانواز احداث شده است، گفت: درحال حاضـر سایت مذکور شـرایط مناسب عملیات پیوند زنی را دارد.

مدیر جهـاد کشاورزی شهرســتان ســیروان گفت: سطح زیرکشت پسته در سایت بانواز حدود۴۰ هکتار بوده و نوع پیوندزنی به صورت شـکمی است.

وی تصریح کرد: حدود ۱۵ هزار پیونـد به صورت رایگان جهت پیونـد زنی سایت مذکور در اختیار باغداران قرار گرفته است.

کد مطلب 4325815

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