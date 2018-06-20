۸ تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی زندی ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: همزمان با روز جهانی مبارزه با مواد مخدر که در سال جاری پنجم تیرماه است، اقداماتی در استان خراسان جنوبی انجام می شود.

وی با بیان اینکه امروزه جامعه بشریت با آهنگ تغییرات شتابان در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و تکنولوژی مواجه شده است، افزود: در این راستا جوانان و نوجوانان بدون هر گونه آمادگی برای ورود به قرن جدید با ترافیکی از خرده فرهنگ ها روبه رو شده اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه مواد مخدر از جمله شوک های اجتماعی، زلزله خاموش و یکی از اسباب های دشمن است که مهم ترین بحران عرصه اجتماعی است، گفت: در سال ۲۰۱۵ حدود ۲۵۵ میلیون نفر حداقل یک بار در سال از مواد مخدر استفاده کرده اند.

شناسایی بیش از ۷۲۰ نوع مواد مخدر در کشور

وی با بیان اینکه مصرف انواع مواد مخدر و روانگردان های جدید در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۰۱ حدود ۷۰۰ درصد رشد داشته است، عنوان کرد: بیش از ۷۲۰ نوع انواع مواد مخدر شناخته شده وجود دارد که یکی از مخرب ترین آن ها شیشه است.

زندی با اشاره به اینکه امروز مواد گل جای شیشه را گرفته است که متاسفانه این نوع مواد نیز آثار مخرب تری از شیشه دارد، اظهار داشت: امروزه مواد مخدر به یک ابزار سیاسی و اقتصادی در معاملات اقتصادی تبدیل شده است به طوری که بیش از یک میلیون نفر در این تجارت ناثواب وارد شده اند.

وی با بیان اینکه پیوند میان قاچاق، تروریسم و نفوذ شبکه های قاچاق در بافت های کشورهای در حال توسعه ضربات جبران ناپذیری به کشورها وارد کرده است، افزود: ورود زنان، افراد شاغل و تحصیل کرده در چرخه مواد مخدر افزایش پیدا کرده است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز متاسفانه زنان و دخترانی که مقرر است به عنوان مادر ایفای نقش کنند ناخواسته وارد این پدیده شوم می شوند و نمی توانند نقش مادری را به درستی ایفا کنند، گفت:تولید مواد صنعتی افزایش پیدا کرده است و متاسفانه در برخی از مناطق خراسان جنوبی نیز این تغییر الگوی مصرف را شاهد هستیم که بسیار نگران کننده است.

وی با بیان اینکه امروز دشمن جوانان را یکی از مهم ترین کانون های هدف خود قرار داده است، عنوان کرد: در عصر امرو متاسفانه در برخی خانواده ها روابط عاطفی بسیار سست و شکننده شده است که باید از این آسیب جلوگیری شود.

افزایش چهار هزار درصدی کشت خشخاش در کشور افغانستان

زندی با اشاره به اینکه مدارس نیز از دیگر کانون های هدف دشمن است، بیان کرد: سال گذشته طرح مورد در استان خراسان جنوبی اجرا شد و به واسطه درمان مخاطب از سوی ستاد لوح تقدیر دریافت کرده است.

وی با بیان اینکه محیط های صنعتی و کارگری در برخی مناطق و جوامع دچار آسیب های فراوانی شده اند، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۰۱ سطح زیر کشت خشخاش در کشور افغانستان چهار هزار و ۲۱۲ درصد افزایش داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی ادامه داد: تولید تریاک در کشور افغانستان نیز از ۱۸۵ تن در سال ۲۰۰۱ به بیش از ۹ هزار تن در سال ۲۰۱۷ رسیده است.

وی با اشاره به همجواری استان خراسان جنوبی با کشور افغانستان، نقش تهاجم فرهنگی دشمن و عوامل ساختاری معیوب در عرصه های اجتماعی نظیر فقر و مهاجرت، کمبود نشاط اجتماعی مسائلی است که باعث شده درگیر پدیده شوم اعتیاد در استان شویم، افزود: عدم نشاط اجتماعی یکی از زمینه های ورود نسل جوان به ناهنجاری های موجود و پدیده شوم اعتیاد است.

۶۳ درصد از معتادین شاغل هستند

زندی با بیان اینکه بسترها و پتانسیل های جامعه را باید کنترل کنیم تا نسل جوان بتواند از خدمات رفاهی به درستی استفاده کند، گفت: متاسفانه امروزه ۶۳ درصد از معتادین شاغل هستند.

وی با اشاره به اینکه عوامل فرهنگی ناشی از سبک زندگی جدید در افزایش استفاده از مواد مخدر دخیل است، عنوان کرد: در برخی از مناطق حرمت ها و معنویت به فراموشی سپرده می شود لذا هنگامی که معنویت در جامعه ای از بین می رود، آسیب های اجتماعی نیز افزایش پیدا می کند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با بیان اینکه خانواده ها باید حداقل مهارت نه گفتن را به فرزندان خود بیاموزند، اظهار داشت: یکی از نگرانی ها در حوزه سلامت افراد مصرف مواد به صورت مختلط است که باید از آن جلوگیری کرد.

وی با اشاره به اینکه اعتیاد یکی از بسترهای ایجاد سایر آسیب های اجتماعی است، افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون حدود هشت تن انواع مواد مخدر در استان کشف و ضبط شده در صورتی که این رقم در مدت مشابه سال قبل هشت تن و ۷۷۴ کیلوگرم بوده است.

دستگیری بیش از ۴۶۰ نفر در استان طی سه ماهه نخست سال جاری

زندی ادامه داد: بیش از ۴۶۰ نفر نیز طی سه ماهه نخست سال جاری در استان دستگیر و به مراجع قضایی تحویل شده اند.

وی با بیان اینکه افزایش سلاح های مکشوفه در سطح ملی نیز ۲۴ درصد افزایش داشته است، گفت: انهدام کارگاه های محرک نیز ۱۷۸ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران بیش از چهار هزار شهید در عرصه مبارزه با مواد مخرد و ۱۲ هزار جانباز تقدیم کرده است، عنوان کرد: استان خراسان جنوبی نیز بیش از ۹۹ نفر شهید و ۸۷ جانباز در عرصه مبارزه با مواد مخدر به نظام تقدیم کرده است.

وی با بیان اینکه امروز روحانیت نیز به عنوان سفیر مبارزه با مواد مخدر به پا خاسته است، اظهار داشت: امروز اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مبارزه با مواد مخدر مطرح شده لذا در این راستا از ظرفیت و پتانسیل مجموعه سپاه نیز استفاده کرده ایم.

فعالیت بیش از ۸۱ مرکز درمانی اعتیاد در استان

زندی با اشاره به اینکه بیش از ۸۱ مرکز درمانی در استان فعالیت می کنند، بیان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲ هزار نفر از خدمات درمانی مراکز استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه توانسته ایم بیش از ۹۱۱ نفر را در استان کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی مساعدت مالی کنیم، افزود: بیش از ۳۰۰ کودک از ابتدای سال ۹۴ تا کنون در استان درمان شده اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه تا کنون ۶۰ دانش آموز معتاد در استان درمان شده اند، گفت: وضعیت اعتیاد در بین کودکان و دانش آموزان استان نگران کننده نیست چراکه بیش از ۸۰۰ میلیون اعتبار در این راستا هزینه شده است.

وی با بیان اینکه با تصمیمی که در ستاد مبارزه با مواد مخدر گرفته شده است، کودکان معتاد صاحب متولی شدند و برای درمان به علوم پزشکی و برای واگذاری در اختیار بهزیستی قرار گرفته اند، عنوان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۰ سمن فعال و پویا در استان خراسان جنوبی در حال فعالیت است.

زندی با اشاره به اینکه علمی شدن مبارزه با مواد مخدر در دستور کار شورا قرار گرفته است، بیان کرد: در حوزه تحقیقات و پژوهش طی سال گذشته سه پژوهش انجام و از پایان نامه های تحصیلی حمایت شده است.

وی با بیان اینکه امسال برابر تدابیر ستاد مرکزی مواد مخدر غیردارویی خراسان جنوبی و کرمان در استان سیستان بلوچستان امحاء خواهد شد، اظهار داشت: سخنرانی قبل از خطبه های نماز جمعه، دیدار با نماینده ولی فقیه در استان، همایش های پیشگیری، برگزاری تجمع مبارزه با اعتیاد در سرایان، همایش پیاده روی در تمامی شهرستان های استان، نمایشگاه سیار در مرکز استان، کارگاه پیشگیری از اعتیاد سوم تیرماه ویژه اصحاب رسانه و بازدید اصحاب رسانه از مرکز اقامتی بهشت پنهان از جمله اقدامات شورا در هفته مبارزه با مواد مخدر است.

شناسایی ۱۹ هزار معتاد در خراسان جنوبی

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر خراسان جنوبی با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین اقدامات شورا در هفته مبارزه با مواد مخدر تجهیز ۱۰۰ خانه ورزش روستایی است، افزود: ۱۹ هزار معتاد در استان شناسایی شده که از این تعداد ۱۶ هزار مرد و سه هزار زن هستند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال جاری با یک مرکز متخلف در استان برخورد شده و یک مرکز نیز تعطیل شده است.