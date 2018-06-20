به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا فلاح نژاد پیش از ظهر چهارشنبه در جشنواره تولید شیر شهرستان نظرآباد، بابیان اینکه این شهرستان در تولید شیر رتبههای خوبی کسب کرده است، گفت: تلاش میکنیم که مشکلات تولیدکنندگان شیر و دامپروران نظرآبادی مرتفع شود.
وی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیلات ۵ درصدی به دامپروران، افزود: این تسهیلات فقط مخصوص ایجاد دامپروری جدید نیست بلکه افرادی که دامپروری فعال دارند نیز برای توسعه میتوانند از این تسهیلات استفاده کنند.
فلاح نژاد یکی از مهمترین مشکلات دامپروریها را پساپ و تصفیه فاضلاب دامداری اعلام کرد و گفت: این اقدام برای دامپروران هزینههای بسیاری به همراه دارند که برای کاهش این هزینهها، اقداماتی در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به ارائه تسهیلات بلاعوض به دامپروریها، گفت: تلاش داریم از این تسهیلات برای ساخت تصفیهخانههای دامداریها استفاده کنیم.
فرماندار نظرآباد با اشاره به اینکه نظرآباد ۵ درصد تولید شیر کشور را به خود اختصاص میدهد، خاطرنشان کرد: بانوان بسیاری در حوزه دامپروری در شهرستان نظرآباد فعالیت دارند که شایسته تقدیر هستند.
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