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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۱۲

در نشست خبری عنوان شد؛

وضعیت شکایات پزشکی در ایران/صدور کیفرخواست برای ۴۲درصد پرونده ها

وضعیت شکایات پزشکی در ایران/صدور کیفرخواست برای ۴۲درصد پرونده ها

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی، با عنوان این مطلب که ۳ درصد اقدامات درمانی منجر به شکایت می شود، گفت: سال گذشته ۵۶۰۰ شکایت در دادسراهای انتظامی نظام پزشکی مطرح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی فتاحی روز چهارشنبه در نشست خبری به تشریح وضعیت شکایت های پزشکی در کشور پرداخت و افزود: رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین حرفه پزشکی در ۱۹۸ دادسرای انتظامی پیگیری می شود و ۲۰۳ هیات بدوی نیز برای بررسی به آرای صادره وجود دارد.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۶ هر ایران به طور میانگین ۱.۶ بار مراجعه درمانی اعم از سرپایی و بستری داشته است، گفت: سال گذشته ۹۰۰ میلیون بار کار درمانی در کشور انجام شده که یک دهم بار یعنی ۹ میلیون بار آن منجر به بستری شده است.

فتاحی از ثبت ۸۹۰ میلیون بار مراجعه سرپایی در سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد مراجعات سرپایی، ۱۶۰۰ مورد منجر به شکایت شده که در نهایت ۷۶۰ مورد محکومیت کادر درمانی در بخش سرپایی داشته ایم.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: از ۹ میلیون بار بستری در سال گذشته ، ۳۹۷۰ مورد منجر به شکایت شده که ۱۶۷۰ مورد منجر به محکومیت کادر درمانی گردیده است.

فتاحی تاکید کرد: در مجموع، ۵۶۰۰ شکایت در دادسراهای انتظامی مطرح شده که ۴۲ درصد منجر به صدور کیفرخواست و ۵۸ درصد منجر به برائت گردیده است.

کد مطلب 4325845
حبیب احسنی پور

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