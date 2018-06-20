وضعیت شکایات پزشکی در ایران/صدور کیفرخواست برای ۴۲درصد پرونده ها

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی فتاحی روز چهارشنبه در نشست خبری به تشریح وضعیت شکایت های پزشکی در کشور پرداخت و افزود: رسیدگی به تخلفات صنفی شاغلین حرفه پزشکی در ۱۹۸ دادسرای انتظامی پیگیری می شود و ۲۰۳ هیات بدوی نیز برای بررسی به آرای صادره وجود دارد.

وی با اعلام اینکه در سال ۹۶ هر ایران به طور میانگین ۱.۶ بار مراجعه درمانی اعم از سرپایی و بستری داشته است، گفت: سال گذشته ۹۰۰ میلیون بار کار درمانی در کشور انجام شده که یک دهم بار یعنی ۹ میلیون بار آن منجر به بستری شده است.

فتاحی از ثبت ۸۹۰ میلیون بار مراجعه سرپایی در سال گذشته خبر داد و افزود: از این تعداد مراجعات سرپایی، ۱۶۰۰ مورد منجر به شکایت شده که در نهایت ۷۶۰ مورد محکومیت کادر درمانی در بخش سرپایی داشته ایم.

معاون انتظامی سازمان نظام پزشکی ادامه داد: از ۹ میلیون بار بستری در سال گذشته ، ۳۹۷۰ مورد منجر به شکایت شده که ۱۶۷۰ مورد منجر به محکومیت کادر درمانی گردیده است.

فتاحی تاکید کرد: در مجموع، ۵۶۰۰ شکایت در دادسراهای انتظامی مطرح شده که ۴۲ درصد منجر به صدور کیفرخواست و ۵۸ درصد منجر به برائت گردیده است.