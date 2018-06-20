دلایل افزایش ابتلا به آسم/ ارائه دستاوردهای حوزه دارو درمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خیرالله غلامی در افتتاحیه نهمین کنگره داروسازی بالینی ایران و هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی اظهار داشت: این کنگره از امروز سی‌ام خرداد آغاز و تا اول تیر ماه سال جاری در سالن همایش‌های بین‌المللی رازی در حال برگزاری است و این نخستین بار بوده که ایران میزبان این کنگره بین المللی با این شاخص در حوزه بالینی بوده است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این کنگره در واقع راه را برای برگزاری کنگره های پیش رو باز خواهد کرد افزود: مهمانان این کنگره از کشورهای آلمان، انگلستان، آمریکا، کانادا، چین، سنگاپور، اندونزی، فیلیپین، هند مالزی، تایلند، امارات، عربستان، پاکستان، ویتنام، نپال و نیجریه بوده که برخی از این شرکت کننده ها در قالب سمپوزیوم و برخی در قالب پوستر مطالب خود را ارائه می‌کنند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ادامه داد: برگزاری این کنگره نیازهای محققان، متخصصان داروسازی و دانشجویان را در گستره وسیع نوآوری‌ها در حوزه دارو درمانی، داروسازی بالینی و آموزش داروسازی تامین می‌کند.

غلامی بیان داشت: این کنگره دارای ۷سخنرانی اصلی، ۲۴ سخنرانی ۲۰ دقیقه ای و ۴۰ کارگاه آموزشی بوده و موضوعات گذشته حال و آینده آموزش داروسازی و مراقبت دارویی توسط اساتید برجسته در این کنگره مورد بحث و گفتگو قرار می‌گیرد.

رئیس نهمین همایش داروسازی بالینی ایران افزود: در این کنگره تازه‌های درمانی در مورد استئوپروز، استئوآرتریت، نقرس، استروک، بیماری های چربی خون، آسم، ام اس و .... بررسی خواهد شد و جدیدترین مباحث در این زمینه مورد بحث و گفت‌وگو قرار می‌گیرد.

وی عنوان کرد: مهارت ارتباطی داروسازان، نحوه انجام آزمون‌های رایج در مطالعات بالینی، کنترل درد در سرطان، تلفیق دارویی، ژن درمانی و .... نیز از جمله دیگر مباحث مورد گفت‌وگو در این کنگره است.

غلامی با بیان اینکه تاکنون ۲۴۰ چکیده مقاله به منظور ارائه به صورت فرمت شفاهی و پوستر به دبیرخانه کنگره واصل شده است، خاطر نشان کرد: این کنگره نوعی دستاورد ملی تلقی شده و در همه زمینه‌های علمی، فرهنگی و اقتصادی می‌تواند نتایج پرباری را به همراه داشته باشد و راه را برای برگزاری کنگره های تخصصی مشاوره هموار سازد.

وی در ارتباط با موضوع آسم اظهار داشت: این بیماری به دلایل مختلفی همچون استفاده از سموم در کشاورزی، اسپری‌های مختلف اعم از انواع خوشبو کننده‌ها در محیط های زندگی و آلودگی هوا افزایش یافته است.

غلامی افزود: کنترل آسم بسیار حائز اهمیت بوده چرا که هر حمله آسم می‌تواند منجر به مرگ برای بیمار شود.

استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطر نشان کرد: درمان آسم صرفا استفاده از اسپری و تنها چند پاف زدن نیست و بیماران باید تحت نظر پزشک متخصص باشند.

غلامی در پایان افزود: هجدهمین کنگره آسیایی داروسازی بالینی برای اولین بار در ایران و توسط انجمن متخصصین داروسازی بالینی ایران برگزار می شود.