جامعه نیازمند مبارزه علمی و عملی برای کاهش فقر و فحشا است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمید عبداللهیان بعدازظهر چهارشنبه در سومین جلسه شورای اداری سال جاری شاهرود به میزبانی فرمانداری، بابیان اینکه برای کاهش فقر و فحشا می‌بایست مبارزه علمی و عملی در دستور کار باشد، تأکید داشت: اساس و اصل اسلام بر تعامل و همکاری بناشده و هر چه در این زمینه بیشتر فعالیت کنیم به همان میزان از مشکلات اجتماعی جامعه کاسته خواهد شد.

وی بابیان اینکه ترویج تعامل و همکاری در بین جوامع اسلامی ضروری است، گفت: این اقدام به کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی کمک می‌کند.

امام‌جمعه موقت شاهرود گفت: ملاک تعاون و همکاری، بِرّ و تقوا است لذا هر عمل نیک که نفع عمومی را در پی داشته باشد بِرّ و تقوا محسوب می‌شود.

عبداللهیان بابیان اینکه تعامل بر اساس دشمنی حرام است، بیان کرد: اگر اصل تعامل با دیگران بر مبنای منافع عام و تقوا باشد کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش اعتماد به وقوع خواهد پیوست.