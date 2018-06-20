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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۳۴

مسابقات پنجگانه تنیس کشور با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت

مسابقات پنجگانه تنیس کشور با شناخت نفرات برتر در اراک پایان یافت

اراک- رئیس هیات تنیس استان مرکزی گفت: مسابقات قهرمانی تنیس پنجگانه کشور با شرکت ورزشکارانی از استان های مرکزی، اصفهان، تهران، قزوین و همدان و با شناخت نفرات برتر در اراک به کارخود پایان داد.

علی قیصری در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات قهرمانی تنیس مناطق پنجگانه کشور که با شرکت ۲۰ ورزشکار از استان های مرکزی، اصفهان، تهران، قزوین و همدان در اراک آغاز شده بود روز چهارشنبه پس از چهار روز با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

رئیس هیات تنیس استان مرکزی افزود: مسابقات تنیس پنجگانه کشور برای اولین بار به میزبانی استان مرکزی در مجموعه ورزشی شهدای پنجم مرداد اراک برگزار شد.

قیصری بیان داشت: در این رقابت ها محمدرضا زرمهر از اصفهان مقام نخست را کسب کرد و سامان ملکی از اصفهان نایب قهرمان شد. همچنین میلاد قدمیان از مرکزی و آرش نیکفر از اصفهان به طور مشترک در جایگاه سوم قرار گرفتند.

رئیس هیات تنیس استان مرکزی خاطر نشان کرد: این مسابقات به سر داوری احسان رحیمی پیگیری شد. همچنین داوران استان مرکزی در این دوره از رقابت ها نمره بالایی را به خاطر داوری خوب و حرفه ای از سرداور مسابقات دریافت کردند.

کد مطلب 4325969

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