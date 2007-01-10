فتح و حماس به تنش در مناطق فلسطینی پایان می دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، این مسئول که خواست نامش فاش نشود؛ به خبرگزاری فرانسه گفت که مذاکراتی اولیه ای را با مسئولان حماس در غزه انجام داده و طرح مشترک اعضای فتح و حماس برای پایان دادن به درگیری را به آنها ارائه کرده است.

وی افزود: بستری قوی و مناسب از طریق این گفتگو فراهم شد و نشست دیگری برای تجلی بخشیدن به این ایده برگزار شده است.

این مسئول خاطرنشان کرد: همه درک می کنند که حل و فصل اختلاف سیاسی از طریق تشکیل دولت وحدت ملی میسر است و طرح کنونی برای تلاش جهت دستیابی به یک برنامه روشن و معین به منظور پایان دادن به بحران و صدور بیانیه مشترک حماس و فتح درباره محورهای توافقی کلی صورت می گیرد.

وی درعین حال گفت : این طرح نیازمند موافقت رهبران جنبش های حماس و فتح است.

این درحالیست که منابع فلسطینی دیروز همچنین خبر از آغاز دوباره گفتگوهای داخلی فلسطین برای تشکیل دولت وحدت ملی در آینده نزدیک داده بودند.

مناطق فلسطینی اخیرا شاهد تنش ها ودرگیریها بین جنبش های فتح و حماس بوده که درجریان آن چند نفر کشته یا زخمی شده اند و فلسطینی ها در تلاش برای مهار بحران و آرام سازی مناطق فلسطینی هستند.