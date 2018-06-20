به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا بیگلری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرمسازی رازی واقع در کرج با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای شاخصهای سلامتی در کشور، اظهار کرد: این مهم توسط موسسه رازی بهخوبی دنبال میشود.
وی با اشاره به اینکه تولید واکسنهای موردنیاز کشور نقش ویژهای در پیشگیری از بیماریها دارد، گفت: در حال حاضر برای تولید و تأمین برخی واکسنها و فرآوردههای بیولوژیک با مشکل مواجه هستیم، امیدواریم با از میان برداشتن موانع موجود در این حوزه اقدامات قابلتوجهتری انجام شود.
رئیس انستیتو پاستور ایران تأکید کرد: شناسایی ظرفیتهای موجود در حوزه سلامت بهویژه تولید واکسن مانع هدر رفت وقت و سرمایه میشود و به پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.
به گفته بیگلری به تأمین درصد عمدهای از واکسنهای برنامه ایمنسازی کشور توسط موسسه رازی انجام میشود.
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