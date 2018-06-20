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۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۳:۴۹

رئیس انستیتو پاستور ایران مطرح کرد:

لزوم شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه واکسن‌سازی کشور

لزوم شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه واکسن‌سازی کشور

کرج - رئیس انستیتو پاستور ایران بر لزوم شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه واکسن‌سازی کشور تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا بیگلری ظهر چهارشنبه در حاشیه بازدید از موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی واقع در کرج با اشاره به اهمیت حفظ و ارتقای شاخص‌های سلامتی در کشور، اظهار کرد: این مهم توسط موسسه رازی به‌خوبی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به اینکه تولید واکسن‌های موردنیاز کشور نقش ویژه‌ای در پیشگیری از بیماری‌ها دارد، گفت: در حال حاضر برای تولید و تأمین برخی واکسن‌ها و فرآورده‌های بیولوژیک با مشکل مواجه هستیم، امیدواریم با از میان برداشتن موانع موجود در این حوزه اقدامات قابل‌توجه‌تری انجام شود.

رئیس انستیتو پاستور ایران تأکید کرد: شناسایی ظرفیت‌های موجود در حوزه سلامت به‌ویژه تولید واکسن مانع هدر رفت وقت و سرمایه می‌شود و به پیشرفت کشور کمک خواهد کرد.

به گفته بیگلری به تأمین درصد عمده‌ای از واکسن‌های برنامه ایمن‌سازی کشور توسط موسسه رازی انجام می‌شود.

کد مطلب 4326000

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