خیران یک میلیارد به دانش آموزان مناطق محروم خراسان جنوبی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا موسوی کیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: کمک های خیران در جهت وسایل هوشمند سازی کلاس های درس، کیفیت بخشی به مدارس شبانه روزی عشایر استان، جذب و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، تهیه کتب درسی، تجهیز کتابخانه مدارس، بهداشت مدارس، بازی های بومی و محلی و رفع سوء تغذیه دانش آموزان عشایر استان هزینه شده است.

وی از هزینه کرد اعتبار ۷۲۶ میلیون تومانی در آموزش و پرورش عشایری استان خبر داد و افزود: این اعتبار از محل انعقاد تفاهم نامه با دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور و کمک های نقدی و غیر نقدی خیران بوده است.

سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: این اعتبار در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش استان در بخش ارائه خدمات به دانش آموزان عشایر هزینه شده است.

وی از تحصیل بیش از ۱۰ هزار دانش آموز عشایری در استان خبر داد و افزود: این دانش آموزان در ۲۷۰ آموزشگاه ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم مشغول تحصیل هستند.

موسوی کیا با اشاره به رشد ۱۰ درصدی دانش آموزان پایه اول ابتدایی عشایر استان، ادامه داد: پیش بینی می شود بیش از یک هزار و ۶۰۰ نوآموز عشایر بدو ورود به دبستان در طرح سنجش شرکت کنند.