  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۰۷

سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی:

خیران یک میلیارد به دانش آموزان مناطق محروم خراسان جنوبی کردند

خیران یک میلیارد به دانش آموزان مناطق محروم خراسان جنوبی کردند

بیرجند-سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی از کمک یک میلیارد تومانی خیران به دانش آموزان محروم استان طی سال تحصیلی گذشته خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید علیرضا موسوی کیا ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: کمک های خیران در جهت وسایل هوشمند سازی کلاس های درس، کیفیت بخشی به مدارس شبانه روزی عشایر استان، جذب و نگهداشت کودکان بازمانده از تحصیل، تهیه کتب درسی، تجهیز کتابخانه مدارس، بهداشت مدارس، بازی های بومی و محلی و رفع سوء تغذیه دانش آموزان عشایر استان هزینه شده است.

وی از هزینه کرد اعتبار ۷۲۶ میلیون تومانی در آموزش و پرورش عشایری استان خبر داد و افزود: این اعتبار از محل انعقاد تفاهم نامه با دفتر آموزش و پرورش عشایر کشور و کمک های نقدی و غیر نقدی خیران بوده است.

 سرپرست آموزش و پرورش خراسان جنوبی  بیان کرد: این اعتبار در راستای کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش استان در بخش ارائه خدمات به دانش آموزان عشایر هزینه شده است.

وی از تحصیل بیش از ۱۰ هزار دانش آموز عشایری در استان خبر داد و افزود: این دانش آموزان در ۲۷۰ آموزشگاه ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم مشغول تحصیل هستند.

موسوی کیا با اشاره به رشد ۱۰ درصدی دانش آموزان پایه اول ابتدایی عشایر استان، ادامه داد: پیش بینی می شود بیش از یک هزار و ۶۰۰ نوآموز عشایر بدو ورود به دبستان در طرح سنجش شرکت کنند.

کد مطلب 4326016

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها