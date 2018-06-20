جنبش حماس: موشک پاسخ موشک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، فوزی برهوم، سخنگوی جنبش حماس اعلام کرد: مقاومت هرگز به اشغالگران اسرائیلی اجازه نخواد داد معادله جدیدی را به ملت فلسطین تحمیل کند بلکه این مقاومت فلسطین است که قواعد درگیری را تعیین خواهد کرد.

وی در ادامه افزود: اشغالگران مسئول پیامد اتفاقات در حال جریان هستند.

برهوم تاکید کرد: واکنش به حمله اشغالگران یک حق مشروع است. پاسخ موشک، موشک خواهد بود.

نیروهای مقاومت ده ها موشک و خمپاره به سمت شهرک های اطراف نوار غزه در واکنش به حملات هوایی اشغالگران به مواضع آنها در نوار غزه شلیک کردند.