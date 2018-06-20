قول مساعد استاندار بوشهر برای رفع مشکلات شهرداری آبپخش

اعظم صمصامی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روز گذشته، نشستی با استاندار بوشهر داشتم که بحمدالله نتایج خوبی هم داشت.

وی ابراز داشت: در این نشست، مشکلات شهرداری آبپخش مثل بدهی‌ها، تجهیزات و غیره را مطرح کردم و البته در مورد آب شرب شهر نیز مطالبی خدمت استاندار مبنی بر مشکلات شهروندان در این زمینه بیان کردم.

صمصامی افزود: خوشبختانه استاندار بوشهر نگاه ویژه ای به شهرداری های استان دارند و تلاش وی مبنی بر حل مشکلات شهرداری‌ها به عنوان نهادی خدمات رسان به مردم، ستودنی است.

شهردار آبپخش بیان داشت: استاندار در این نشست، برای حل مشکلات شهرداری آبپخش قول مساعد داده و تاکید کردند به مسئولان ذیربط برای حل مشکلات شهر آبپخش دستورات لازم و مقتضی را خواهند داد.

صمصامی تصریح کرد: انشالله با مساعدت استاندار بوشهر و مدیران استان و شهرستان و بخش توسعه و عمران شهر آبپخش شتاب خواهد گرفت و تلاشمان در مجموعه شهرداری، عمران و آبادانی هر چه بیشتر شهر آبپخش است و به فضل الهی در ماه های آتی، اقدامات عمرانی و زیباسازی خوبی در سطح شهر خواهیم داشت.