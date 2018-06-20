تیم هندبال تیپ۱۵۸شاهرود قهرمان مسابقات شمالشرق نزاجا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی لشگر ۵۸ تکاور ذوالفقار شاهرود، ستوان‌یکم محمد رجنی با بیان اینکه تیم هندبال تیپ ۱۵۸شاهرود در مسابقات شمالشرق نزاجا قهرمان شد، تاکید کرد: این مسابقات از بیست و پنجم خرداد ماه سالجاری به مدت پنج روز با حضور هشت تیم برگزار شد که در نهایت تیم تیپ ۱۵۸ شهید کشاورزیان نیروی زمینی شاهرود توانست به مقام قهرمانی برسد.

وی افزود: مسابقات هندبال قهرمانی شمالشرق نیروی زمینی ارتش ایران اسلامی به میزبانی تیپ ۱۷۷ تربت حیدریه برگزار شد.

مسئول روابط عمومی تیپ ۱۵۸ شهید کشاورزیان گفت: هندبالیست های این تیپ به سرمربی‌گری علی کاغذلو با شکست رقبای خود به مقام نخست دست یافت.

رجنی بیان کرد: تیپ ۰۴ بیرجند و تیپ ۳۷۷ خراسان نیز در این رقابت ها دوم و سوم شدند.

وی افزود: تیم هندبال تیپ ۱۵۸ برای شرکت در مسابقات هندبال نزاجا که از یکم تیرماه به میزبانی قرارگاه منطقه ای شمالشرق برگزار می‌شود عازم مشهد مقدس شد.