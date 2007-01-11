عوامل روحی با پوکی استخوان ارتباط دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ساینتیفیک امریکن ، هورمون هایی که زمان عصبانیت یا اضطراب ترشح میشوند اسیدی هستند و اسیدی شدن مایعات بدن ، نیز روند جذب ویتامینها و املا‌ح به ویژه کلسیم را مختل می کند.

در زنان ، یکی از بیماری های شایع پوکی استخوان است ، این مشکل در زنان بعد از سن یائسگی بروز می کند.

با توجه به اینکه بسیاری از زنان به واسطه اینکه ساعات متمادی در منزل و یا تنها هستند افکار منفی زیادی به فکرشان هجوم می آورد این تاثیر در آنها قابل ملاحظه تر است.

تحلیل بافت درونی استخوان که منجر به کم شدن تراکم استخوان یا پوکی استخوان میشود بیماری چند عاملی است که نوع تغذیه فرد یکی از عوامل تاثیر گذار در روند پیشرفت آن است.

مصرف میوه و سبزیجات محیط اسیدی بدن را خنثی می کند و جذب املا‌ح و ویتامینها را افزایش می دهد ، با این حال مصرف دارو بعد از تشخیص بیماری مهم ترین راه جلوگیری از پیشرفت پوکی استخوان است اما کارشناسان توصیه می کنند که یکی از راههای اصلی جلوگیری از این عارضه ، داشتن افکاری آزاد و روحی آرام است.