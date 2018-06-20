ضرورت افزایش آگاهی جامعه درحوزه بهداشت/وجود سونامی سرطان کذب است

به گزارش خبرنگار مهر، علی داودی ظهر چهارشنبه در نخستین مجمع سالانه سلامت گیلان که در فرمانداری شهرستان انزلی برگزارشد، اظهارکرد :طرح تحول سلامت هدیه رهبری بود که در دولت به فعلیت رسید.

وی با اشاره به لزوم استفاده مردم از خدمات سازمان ها و نهادهای مورد تایید وزارت بهداشت، افزود: متاسفانه با توسعه فعالیت شبکه های مجازی اطلاعات نادرستی در حوزه بهداشت و درمان به مردم داده می شود.

معاون امور اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به اشاعه برخی شایعات در حوزه بهداشت و درمان استان اشاره و خاطرنشان کرد: در گیلان به هیچ عنوان سونامی سرطان وجود ندارد بلکه استان برخلاف همه این ادعاها در جایگاه هفتم کشور در شیوع سرطان قرار دارد.

وی با بیان اینکه گیلان با وجود دارا بودن سالمندترین جمعیت بالاترین امید به زندگی را دارد، تاکید کرد: در تلاش هستیم با ایجاد کانون سلامت در شهرها برای هر چهار هزار نفر یک کانون با رویکرد پرداختن به موضوعات اجتماعی و با هدف پیشگیری راه اندازی کنیم.

داودی در ادامه با تأکید بر اطلاع رسانی از مراجعه قانونی، تصریح کرد: افزایش آگاهی جامعه در حوزه موضوعات بهداشتی و درمانی سبب می شود که مردم چنین ادعاهایی را باور نکنند.

وی همچنین به برخی برنامه های علوم پزشکی گیلان اشاره کرد و افزود: به دنبال ایجاد پرونده الکترونیک برای مردم در حوزه شهری و روستایی هستیم تا براساس آن کانون ها به پزشکان شهری متصل شوند.

ضرورت افزایش میزان آگاهی و فرهنگ عمومی در حوزه بهداشت

فرماندار بندر انزلی در ادامه این جلسه با تأکید براینکه تأمین امنیت مردم یکی از مهم ترین خدماتی است که می توان ارائه کرد، اظهار کرد: بهترین راهکار برای این موضوع آموزش و برگزاری کلاس ها و دوره های آموزشی است.

میرشمس مومنی زاده با اشاره به اینکه پیشگیری در مقوله تامین سلامت مهمتر از درمان است، افزود: باید تلاش شود که همه تسهیلات لازم برای سلامت مردم را فراهم کنیم.

به گفته این مسئول باید تلاش شود بیماری ها و آلودگی ها به حداقل رسیده که برای تحقق آن نیازمند افزایش میزان آگاهی و توسعه فرهنگ عمومی در تامین امنیت سلامت فردی و اجتماعی هستیم.

وی با تاکید بر اینکه آب، هوای و زمین پاک و سالم از مولفه های تاثیرگذار در سلامت جامعه برای پیشگیری است، گفت: برای تامین سلامت نیازمند جلب مشارکت های مردمی هستیم.

وی با بیان اینکه هدف از راه اندازی مجمع سلامت، ارتقای سلامت و امنیت مردم است، ادامه داد: طرح تحول سلامت از طرح های موفق دولت بود که وزارت بهداشت اجرا کرد و کمک قابل توجهی به مردم شد.