پلمب ۱۰ قلیان سرا در اسلام آبادغرب/کشف پارچه های قاچاق در روانسر



به گزارش خبرنگار مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور با اشاره به اجرای طرح ارتقاء امنیت اجتماعی در این شهرستان، کشف شربت و قرص های غیرمجاز به همراه توقیف ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه متخلف را از مهمترین دستاوردهای این طرح برشمرد.

سرهنگ "عزیز الهیاری" اظهار داشت: پس از شناسایی نقاط آلوده و جرم خیز شهر کنگاور، ماموران وارد عمل شده و توانستند ۱۶۰ گرم مواد مخدر نظیر تریاک و هروئین وحدود ۱۰ لیتر شربت و ۲ هزار و ۹۰ حبه قرص متادون کشف کنند.

وی با بیان اینکه در این طرح سه خرده فروش مواد مخدر و یک سارق خودرو نیز دستگیر شدند، افزود: یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ که در شهرستان ملارد سرقت شده بود، کشف و مالباخته آن نیز شناسایی شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کنگاور، توقیف ۳۷ دستگاه وسیله نقلیه را از دیگر دستاوردهای اجرای طرح برشمرد و گفت: ۲۹ دستگاه از این تعداد موتورسیکلت و ۸ دستگاه نیز خودرو می باشد.

وی گفت: این وسایل نقلیه به علت مرتکب شدن تخلفاتی مانند ایجاد مزاحمت، نداشتن پلاک، مخدوش بودن پلاک، ایجاد مزاحمت و ... توقیف و ورانه پارکینگ شدند.

پلمپ ۱۰ باب قلیان سرا در اسلام آبادغرب

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب از پلمپ ۱۰ باب قلیان سرا و جمع آوری۹۰ قلیان در این شهرستان خبر داد و اظهار داشت: این قلیان ها به دنبال اجرای طرح های مختلف ارتقای امنیت اجتماعی و با هماهنگی دستگاه قضایی جمع آوری و امحاء شدند.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" با بیان اینکه اجرای این طرح رضایت شهروندان را به دنبال داشت، گفت: متاسفانه این قلیان سراها به محل تجمع افراد بزهکار تبدیل شده بودند و برای اهالی محل ایجاد مزاحمت می کردند.

وی هدف از اجرای این طرح را تقویت احساس امنیت در میان شهروندان، طرح ارتقای امنیت اجتماعی به صورت مداوم در سطح شهرستان عنوان کرد و گفت: تجمع افراد ناباب در قلیان سراها ضمن ایجاد ناامنی، چهره شهر را نیز مخدوش خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب تصریح کرد: طرح مقابله با قلیان سراها به منظور ایجاد احساس آرامش در دستور کار پلیس شهرستان قرار دارد و از شهروندان هم خواستاریم در صورتی که قلیان سراهای سطح شهر و محلات، باعث سلب آرامش و امنیت آن ها شد؛ موضوع را از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در میان بگذارند.

۶۴ راس دام قاچاق در سنقروکلیایی کشف شد

فرمانده انتظامی شهرستان سنقروکلیایی از کشف بیش از ۶۴ راس دام قاچاق با تلاش ماموران انتظامی شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ماموران یگان امداد پلیس سنقروکلیایی در حین گشتزنی به یک دستگاه کامیون که حامل تعداد زیادی دام بود، مشکوک شده و دستور توقیف آن را صادر کردند.

سرهنگ "غضبان احمدی فرد" ادامه داد: پس از توقیف خودرو توسط ماموران و پس از بازرسی از آن ۶۴ راس دام قاچاق کشف شد و طبق نظر کارشناسان، ارزش احشام کشف شده قاچاق بیش از ۵۰۰ میلیون ریال است.

وی همچنین از دستگیری ۲ متهم در این راستا و معرفی آن ها به دستگاه قضائی برای صدور احکام لازم خبر داد و مبارزه با قاچاق را از برنامه های اصلی پلیس سنقروکلیایی عنوان و اظهار کرد: ماموران انتظامی در این راستا و برای ناامن شدن فضای کاری قاچاقچیان با همه توان تلاش می کنند.

کشف پارچه قاچاق در روانسر

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از کشف ۳۴ طاقه و ۲۰۰ متر انواع پارچه قاچاق دراین شهرستان خبر داد و اظهار داشت: ماموران انتظامی شهرستان روانسر، حین گشت زنی در محور اصلی نهرابی به طرف کرمانشاه به یک دستگاه خودرو وانت پیکان مشکوک و دستور توقیف آن را صادر کردند.

سرهنگ "محمد قنبری" افزود: در بررسی های بعمل آمده ۳۴ طاقه و ۲۰۰ متر پارچه در مارک های مختلف توسط ماموران کشف شد و علاوه بر توقیف خودرو، راننده آن نیز دستگیر و برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم مناسب تحویل مراجع قضائی شد.

فرمانده انتظامی روانسر در پایان مبارزه با قاچاق کالا را از مهمترین برنامه های پلیس شهرستان در سال حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد.

۲ سارق در دام پلیس کرمانشاه گرفتار شدند

فرمانده انتظامی شهرستان کرمانشاه گفت: ۲ فرد سارق پس از ناکامی از عمل مجرمانه خود، توسط ماموران پلیس شهرستان دستگیر شدند، ماموران کلانتری در حین گشتزنی متوجه حضور ۲ قاپ زن شدند که قصد سرقت گردنبند خانمی را داشتند اما با مشاهده ماموران اقدام به فرار کردند.

سرهنگ "حسین براری" یادآور شد: ماموران کلانتری با اقدام به موقع هردوی آن ها را پس از مدتی تعقیب و گریز دستگیر و به کلانتری انتقال دادند، کار بازجویی از آن ها همچنان برای روشن شدن تخلفات و جرم های احتمالی دیگر ادامه دارد.

وی همچنین با توصیه به شهروندان مبنی بر رعیات نکات ایمنی و مراقبت از اموال خود در معابر عمومی، گفت: قاپ زنان معمولا با موتورسیکلت های تندرو و یک نفر ترک نشین با کلاه اقدام به سرقت می کنند، پلیس با همه توان خود به مقابله با سارقان و برهم زنندگان نظم و امنیت عمومی می پردازد.

کشف پوشاک های قاچاق در کنگاور

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از کشف محموله قاچاق پوشاک بچگانه به ارزش تقریبی یک میلیارد ریال با تلاش ماموران انتظامی شهرستان کنگاور خبر داد و اظهار داشت: ماموران یکی از ایست و بازرسی های شهرستان کنگاور، با رصدهای اطلاعاتی و استفاده از منابع خبری از ورود یک محموله قاچاق توسط یکدستگاه خودرو نیسان به داخل شهرستان مطلع شدند.

سرهنگ "علیرضا مرزبانی" ادامه داد: ماموران پس از تشکیل تیمی عملیاتی نسبت به کنترل محورهای مواصلاتی ورودی به شهرستان اقدام و با شناسایی خودرو مذکور نسبت به توقیف آن اقدام کردند.

وی گفت: پس از بازرسی از این خودرو، ماموران موفق شدند سه هزار و ۴۰۰ دست انواع لباس خارجی بچگانه را کشف کنند که طبق نظر کارشناسان ارزش تقریبی این محموله پوشاک قاچاق به حدود یک میلیارد ریال می رسد.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه در ادامه از توقیف یک دستگاه خودرو و دستگیری دو متهم خبر داد و گفت: پس از تشکیل و تکمیل پرونده، این افراد برای سیر مراحل قانونی و صدور احکام لازم تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ مرزبانی در پایان مبارزه با قاچاق کالا را یکی از اولویت های همیشگی پلیس خصوصا در سال حمایت از کالای ایرانی عنوان کرد.