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۲۰ دی ۱۳۸۵، ۱۰:۱۹

مسابقات اسکی دهه فجر 25 دیماه آغاز می شود/ حضور 10 تیم داخلی و خارجی قطعی شد

رئیس فدراسیون اسکی کشور از آغاز مسابقات بین المللی دهه فجر از دوشنبه 25 دیماه جاری در پیست بین المللی دیزین کرج خبر داد.

عیسی ساوه شمشکی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی اسکی دهه فجر با شرکت 10 تیم داخلی و تیم هایی از کشورهای آسیایی برگزار می شود.

وی افزود: از چند تیم برای شرکت در مسابقات یادشده دعوت به عمل آمده است که تاکنون تیم های ارمنستان ، قزاقستان و هندوستان برای شرکت در این دوره از مسابقات آمادگی قطعی خود اعلام کرده اند.

ساوه شمشکی خاطرنشان کرد: احتمال اعلام حضور دو تا سه تیم دیگر برای شرکت در مسابقات وجود دارد و امید می رود با حضور تیم های بیشتر رقابت ها دیدنی تر شوند.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات در سه رشته مارپیچ کوچک و بزرگ و صحرانوردی برگزار خواهد شد و به نوعی انتخابی المپیک کانادا محسوب می شود و در واقع امتیازات کسب شده در این مسابقات برای شرکت در المپیک 2010 موثر است.

پیست بین المللی دیزین در 65 کیلومتری شمال کرج واقع است.

کد مطلب 432615

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