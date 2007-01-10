مسابقات اسکی دهه فجر 25 دیماه آغاز می شود/ حضور 10 تیم داخلی و خارجی قطعی شد

عیسی ساوه شمشکی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی اسکی دهه فجر با شرکت 10 تیم داخلی و تیم هایی از کشورهای آسیایی برگزار می شود.

وی افزود: از چند تیم برای شرکت در مسابقات یادشده دعوت به عمل آمده است که تاکنون تیم های ارمنستان ، قزاقستان و هندوستان برای شرکت در این دوره از مسابقات آمادگی قطعی خود اعلام کرده اند.

ساوه شمشکی خاطرنشان کرد: احتمال اعلام حضور دو تا سه تیم دیگر برای شرکت در مسابقات وجود دارد و امید می رود با حضور تیم های بیشتر رقابت ها دیدنی تر شوند.

وی خاطرنشان کرد: این مسابقات در سه رشته مارپیچ کوچک و بزرگ و صحرانوردی برگزار خواهد شد و به نوعی انتخابی المپیک کانادا محسوب می شود و در واقع امتیازات کسب شده در این مسابقات برای شرکت در المپیک 2010 موثر است.

پیست بین المللی دیزین در 65 کیلومتری شمال کرج واقع است.