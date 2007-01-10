به گزارش خبرنگار مهر ، مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی در این میزگرد با اشاره به واکنش های بعد اعدام صدام دیکتاتور سابق عراق در رسانه های غربی گفت: بعد از اعدام صدام، ما یک پازل رسانه ای را می بینیم که امپراتوری رسانه غرب به سرکردگی آمریکا آن را هدایت کرد.

وی افزود: صدام حسین از جمله سرانی بود که در دوران حکومت خود خدمات شایانی را به آمریکا کرد، آمریکایی که در تمامی دوره های سیاسی بخوبی از وجود دیکتاتور عراق استفاده کرد.

سید جلال فیاضی که در میزگرد بررسی و تحلیل رسانه ای اعدام صدام حسین سخن می گفت، با بیان این مطلب اظهار داشت: بعد از حوادث 11 سپتامبر و رجزخوانی هایی که بوش بعد از این رخداد مهم انجام داد، آمریکا را بر آن داشت تا بن لادن را برای خود در دنیایی عرب حفظ کند تا همچون صدام حسین بتواند به اهداف شوم خود در منطقه دست پیدا کند.

فیاضی ادامه داد: سردمداران آمریکا بعد از اینکه تاریخ مصرف صدام حسین به پایان رسید از اعدام او آن هم با استفاده از رسانه ها بخوبی استفاده کرد تا بتواند بدین طریق مدت زمان بیشتری را در عراق سپری کند.

وی گفت: آمریکا با استفاده از رسانه غربی تلاش کرد تا بتواند جنگ روانی در بین شیعه و سنی به راه بیندازد تا خود بتواند از این موقعیت به نحو مطلوبی استفاده کند.

در ادامه این مراسم، فضائلی مدیر عامل خبرگزاری فارس به بازتاب های اعدام صدام در رسانه های غربی اشاره کرد و گفت: صدام حسین دیکتاتور سابق عراق در دهه های اخیر به عنوان عنصری مهم و خبرساز شناخته شد که اعدام این دیکتاتور جنجال های فراوانی در رسانه های غرب به وجود آورد.

وی افزود: پس از مرگ دیکتاتور سابق عراق، ما در رسانه های داخلی و خارجی این انتظار داشتیم که اعدام صدام حسین انعکاس منفی را در بر داشته باشد، ولی می بینیم رسانه های غربی که بطور دقیق هدایت شده اند، از این موضوع به نفع خود استفاده کردند.

مدیر عامل خبرگزاری فارس در ادامه خاطرنشان کرد: دیکتاتور سابق عراق نزدیک به ربع قرن در عراق حکومت کرد که در طول این مدت اتفاقات بسیاری رخ داده که این اتفاقات پیامدهای بیشماری را نیز در بر داشته که حمله عراق به ایران، کویت و قیام های داخلی عراق از نمونه های بارز آن به حساب می آید که همگی باعث بوجود امدن مسائل مختلف در منطقه شد.

وی گفت: تمام اقداماتی که از سوی دیکتاتور سابق عراق انجام شد همگی نشان از آن دارد که تمامی این برنامه به صورت هدایت شده آن هم توسط آمریکا بوده است.

فضائلی افزود: در دوران بازداشت صدام حسین آنچه که اتفاق افتاده بود این بود که تعداد محدودی از رسانه ها اجازه ورود به دادگاه دیکتاتور سابق عراق را داشتند که همین موضوع هم نشان از آن داد که اینگونه برنامه ریزی ها همگی با برنامه ریزیهای های قبلی صورت گرفته است، بگونه ای که تصاویری که از اعدام صدام در دوران دادگاه مشاهده می کینم تصاویری است که همگی چهره او را چهره ای با اقتدار نشان می دهد.

میر عامل خبرگزاری فارس ادامه داد: آمریکا با استفاده از رسانه های غرب تلاش کرد تا با اعدام صدام به اختلافات قومی و مذهبی دامن زند تا بتواند حیات سیاسی خود در عراق را افزایش دهد.

وی افزود: پس از مرگ دیکتاتور سابق عراق، رسانه های غربی بجای اینکه به سوابق و جنایاتی که صدام حسین در طول حیات سیاسی خود انجام داد، بپردازند به اعدام او اشاره می کنند که تا بتوانند بدین طریق بین شیعه و سنی اختلاف بوجود آورند که با موضع گیری برخی از کشورهای عربی در قبال اعدام صدام، بتوانند به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

فضائلی افزود: غرب می داند که صدام در طول حیات خود چگونه از کشورهای عربی در برابر کشورهای غربی از جمله اسرائیل حمایت کرد که کمک مالی صدام به خانواده های فلسطینی نمونه بارز آن است.

مدیرعامل خبرگزاری فارس همچنین در خصوص اینکه رسانه های غربی چگونه توانستند این چنین از اعدام صدام به نفع خود استفاده کنند، گفت: همسویی نزد مدیرانی که افکار عمومی را هدایت می کنند باعث می شود رسانه های غربی بطور هماهنگ و در یک جهت گام بردارند، بگونه ای که احتیاجی به دیکته کردن موضوع اعدام صدام ازسوی همان مدیران ارشد به رسانه های غربی وجود ندارد.

شبکه تلویزیونی الجزیره یک چهره ضدآمریکایی از صدام حسین ساخت، اما شبکه العربیه بیشتر بر جنبه عربی بودن و ملی بودن صدام تکیه داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسن بهشتی پور تحلیلگر مسائل سیاسی در میزگرد تجزیه و تحلیل بازتاب رسانه ای اعدام صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق با بیان اینکه در اعدام صدام نباید رسانه ها را یکپارچه ببینیم، گفت : هر کدام از رسانه ها با توجه به گرایش هایشان عمل می کنند. به عنوان مثال سیاست الجزیره کاملا با العربیه تفاوت دارد. هر چند که هر دو، صدام را مثبت جلوه دادند اما الجزیره یک چهره ضدآمریکایی از صدام ساخت، اما العربیه بیشتر بر جنبه عربی بودن و ملی بودن صدام تکیه داشت.

وی افزود: واقعیتی که در روزنامه های کشورهای عربی بر آن تکیه می شود این است که مردم کشورهای عربی گرایش های ضد آمریکایی دارند در حالیکه دولتهای عربی با آمریکا روابط کاملا دوستانه ای دارند.

بهشتی پور با تاکید بر اینکه این تعارض در رفتار مردم عرب و دولتهای عربی قابل تعمق است، افزود : از آنجا که الجزیره به دنبال نفوذ در افکار عمومی مردم عرب است، فعالیت هایش را در جهت ضدآمریکایی طراحی می کند، بنابراین تکنیک الجزیره کاملا حساب شده است .

وی خاطرنشان کرد: مردم عرب در مقطع کنونی بدنبال علم کردن یک قهرمان بزرگ عربی هستند که در برابر آمریکا بایستد تا ضعف دولتهای عربی که تا خرخره زیر یوغ امریکا هستند، پوشانده شود.

این تحلیلگر مسائل سیاسی با بیان اینکه تلویزیون الجزیره فقط از دهه آخر عمر صدام که با حربه مذهبی نمایی حکومت کرد و با آمریکا و اسرائیل به مبارزه پرداخت استفاده می کند، گفت : صدام قبل از دهه آخر عمرش خدماتی به آمریکا کرده که هیچ کس نظیر آن خدمات را انجام نداده است.

وی با تاکید بر اینکه سیاست الجزیره ضدیت و دشمنی با شیعه نیست ، اظهار داشت : الجزیره پاسخگوی نیازهای عرب هاست نه دشمن تشیع. چرا که عربها به یک قهرمان ضدآمریکایی نیاز دارند و الجزیره در حال قهرمان سازی است.

بهشتی پور افزود: الجزیره یک شبکه بین المللی است که گاهی اوقات، ضد شیعه و گاهی دیگر ضد سنی های افراطی عمل می کند و ما نباید همه اتفاقات را جریان سازی علیه ایران و تشیع استنباط کنیم.

وی با اشاره به اینکه بعید است کاخ سفید برای رسانه هایی همچون الجزیره والعربیه بخشنامه تبلیغات ضدشیعی و ضد ایرانی صادر کرده باشد، تاکید کرد : مسئولان نظام باید در این گونه موارد مثل اعدام صدام برای رسانه ها، طراحی های تبلیغاتی و برنامه ریزی های دقیق انجام دهند، چرا که وقتی ما با برنامه ریزی با مسائل برخورد کنیم، خودمان را با این سخن که رسانه ها در حال جریان سازی علیه شیعه و ایران هستند، توجیه نمی کنیم .

حسن بهشتی پور همچنین با تاکید بر اینکه ما باید بر روی سوژه صدام و اعدام او کارهای کارشناسی زیادی انجام دهیم ، افزود : هر چند صدام در اواخر عمرش رو در روی آمریکا قرار گرفت ، اما این رو در رویی در نهایت به نفع آمریکا تمام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسام الدین آشنا کارشناس ارتباطات و رسانه و تحلیلگر مسائل سیاسی نیز در این میزگرد، پاسخ عرب ها به اعدام صدام را یک عکس العمل کاملا قابل درک دانست و گفت: عرب ها از یک طرف شاهد سقوط صدام دیکتاتور بودند و از طرفی مشاهده کردند که این دیکتاتور توسط اشغالگران اعدام شده است.

وی زمان در نظر گرفته شده برای اعدام صدام، زمان اعلام خبر اعدام و عاملان اعدام صدام را از ویژگی های اعدام صدام دانست و افزود: عاملان اعدام صدام اینگونه القا کردند که نیروهای شبه نظامی طرفدار مقتدا صدر، صدام را اعدام کرده اند و این انتقام شیعه ها از یک حاکم سنی بوده است.

آشنا گفت: محاکمه صدام توسط یک دادگاه عراقی و خارج از چارچوب ICC انجام شده و البته یک هیات از قضات آمریکایی با دقت مسئله را پیگیری می کردند.

این کارشناس ارتباطات و رسانه که به منظور تجزیه و تحلیل بازتاب رسانه ای اعدام صدام برگزارشد، ادامه داد: هم ICC و هم این هیات قضات آمریکایی کیفیت بالای حقوقی دادگاه محاکمه صدام را تایید کرده اند.

وی با بیان اینکه محل تردید است که آمریکا در اعدام صدام عجله و اصرار داشته است، گفت: در اینکه نوری المالکی و آیت الله حکیم خواستار اعدام هرچه سریعتر صدام بودند، هیچ شکی نیست.

دکتر آشنا با بیان اینکه اعدام صدام در روز عید قربان خواست دولت عراق بوده است، اظهار داشت: این تصمیم دولت عراق بود که تصویربرداری از مراسم اعدام صدام منحصر به تلویزیون دولتی عراق باشد و تصاویر کاملا کنترل شده پخش شد تا بهانه ای دست تفرقه افکنان نیفتد.

وی پخش نشدن لحظه حلقه آویز شدن صدام را سیاست دولت عراق برای پیشگیری از تنش ها خواند و گفت: دوربین دومی که از مراسم اعدام صدام تصویربرداری کرده است هیچ ارتباطی به دولت عراق ندارد.

آشنا ادامه داد: آیا کسی می تواند بگوید صدامی که در تصویر اصلی وجود دارد با صدامی که در تصویر دوربین دوم وجود دارد یکی است؟

این استاد ارتباطات و رسانه در پایان این میزگرد خاطرنشان کرد: فیلم دوم کاملا مونتاژ شده است و شبکه الجزیره توانست با پخش آن بیشترین مخاطب را به خود اختصاص دهد.