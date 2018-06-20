کاهش ماندگاری برف عامل کاهش آبدهی چشمه ها است

شاهرخ پارسا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه کاهش ماندگاری برف عامل کاهش آبدهی چشمه ها و قنات ها در این استان است، اظهار داشت: بارش ها در زمستان سال گذشته جوابگوی کاهش بارش ها در این استان نبوده است.

وی با اشاره به کاهش بارش ها در چهارمحال و بختیاری، بیان کرد: بارش برف در این استان نیسبت به سال های گذشته بسیار کاهش یافته است.

مدیر کل هواشناسی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: ماندگاری برف در این استان نسبت به سال های گذشته کمتر شده است و همین امر زمینه ساز کاهش آبدهی چشمه و قنات ها شده است.

وی تاکید کرد: خشکسالی همچنان در چهارمحال وبختیاری وجود دارد و خشکسالی تابستان امسال در این استان از شدت بیشتری برخوردار خواهد بود.