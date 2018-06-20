الگوی پیشرفت اسلامی باید کارآمدی خود را در مقیاس جهانی ثابت کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان قدس رضوی، آیت الله سید محمد مهدی میرباقری ظهر دیروز در نشست علمی – فرهنگی «تبیین الگوی اسلامی – ایرانی پیشرفت» که با حضور دانشجویان در سالن آمفی تئاتر دانشگاه علوم اسلامی رضوی برگزار شد، گفت: الگوی پیشرفت اسلامی- ایرانی با برنامه ریزی و تقویت بنیان‌ها و ساختارهای اجتماعی، باید کارآمدی خود را در مقیاس جهانی ثابت کند.

وی مقصود از جامعه جهانی را تغییر معادلات حاکم بر جهان تعریف و بیان کرد: باید معادلات اسلامی را بر جهان حاکم کنیم، چرا که مهم‌ترین رکن در الگوی پیشرفت، تحول برای مدیریت انسانی است، یعنی ابتدا باید بافت انسانی جامعه نظیر اعتقادات، اخلاق و ... متحول شود تا سپس تثبیت الگوی پیشرفت در آن جامعه محقق گردد.

وی به توضیح دو نکته مهم و حیاتی در خصوص الگوی پیشرفت پرداخت و اظهار کرد: نخستین نکته در این راستا این است که الگوی پیشرفت در شرایطی مطرح شده که اکنون یک تمدن رقیب در مقابل ما مدعی غلبه بر جامعه جهانی است و برای توسعه پایدار این تمدن، آن هم در مقیاس جهانی طراحی و برنامه ریزی می‌کند.

وی ادامه داد: این رقیب علوم و زیرساخت‌های لازم برای مدیریت جهان از جمله تعامل خود با نهادهای بین المللی و تصمیم گیری‌ این نهادها برای هماهنگ سازی جامعه جهانی را ایجاد کرده است که تحول همه جانبه در حیات بشری به حساب می‌آید و سپس توسعه بهره‌وری مادی را به دنبال خواهد داشت که این توسعه، اعتقادات و فرهنگ هر جامعه را تحت تاثیر فرهنگ غربی قرار خواهد داد که جوامع اسلامی در برابر این توسعه باید موضع گیری مشخصی داشته باشند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه در مقابله با برنامه‌ریزی توسعه در مقیاس جامعه جهانی چهار نوع موضع گیری می‌توان داشت، گفت: نخستین موضع پذیرش الگوی توسعه جامعه جهانی توسط کشور است و دومین نوع موضع گیری، پذیرش الگو با حق تحفظ است و سومین نوع موضع گیری رویکرد انزواست و نوع چهارم موضع‌گیری در این راستا، مدل عملکرد امام خمینی(ره) یعنی نقطه مقابل الگوی پیشرفت غرب و استحاله الگوی پیشرفت غرب است.

آیت الله میرباقری موضع گیری جمهوری اسلامی ایران در قبال الگوی توسعه جامعه جهانی غرب را موضع امام خمینی(ره) دانست و افزود: الگوی توسعه جامعه جهانی ایران که قرار است در مقابل الگوی توسعه جامعه جهانی غرب اعلام حضور کند، باید معطوف به موضع گیری امام خمینی(ره) یعنی استحاله غرب باشد.

وی با اشاره به اینکه اکنون دو جریان مدعی مدیریت و تکامل بشریت در سطح جهان وجود دارد، تصریح کرد: نخستین مدعی، جبهه انبیاء و معصومین(ع) و مدعی دیگر، جبهه مقابل انبیاء و معصومین(ع) است و مکتب ما باید بتواند تکامل جبهه بشریت را مطرح کند، در غیر این صورت نمی‌تواند مدعی رهبری حیات بشری یا حتی حیات فردی باشد.

عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: الگوی پیشرفت در مقیاس تاریخی یعنی طراحی مدل برتر به نفع موازنه یک جبهه است، بنابراین ما باید در این راستا یک الگو را تببین و نواقص آن را برطرف کنیم که این الگو همان الگو غلبه تمدنی است و اگر بتوانیم سازوکارهای تمدن را به نفع اسلام رقم بزنیم، این همان برنامه ریزی در زمینه الگوی توسعه است.

آیت‌الله میرباقری ساختارهای اجتماعی الگوی پیشرفت را معطوف به کارآمدی دانست و خاطرنشان کرد: بنیان‌های متناسب با جبهه حق در مقیاس جامعه جهانی که اخلاق، نظام فکری و نظام تکنولوژی است باید مورد مهندسی قرار گیرند و این سه مقوله را که شامل گرایش، بینش و دانش جامعه می‌شود، دوباره طراحی کنیم، چرا که این سه نظام نیازمند بنیان‌های اجتماعی هستند و طراحی باید برای ساختارهای خرد، کلان و توسعه جامعه صورت بگیرد.