تيم فوتبال پاس فردا شب عازم اهواز مي شود

به گزارش خبرنگار"مهر" تيم پاس كه پس از پيروزي مقابل سپاهان موقعيت خوبي در جمع تيمهاي بالاي جدول بدست آورده است ، اين روزها تمرينات منظمي را زير نظر مجيد جلالي پشت سر مي گذارد و اميد وار است تا همچنان به روند صعودي خود در جدول ادامه دهد و درنيم فصل دوم يكي ازمدعيان قهرماني باشد .

برهمين اساس بازيكنان پاس كه روزپنج شنبه بازي حساسي مقابل استقلال اهوازپيش رو دارند امروز يك جلسه تمرين جدي را كه بيشتربه كارهاي تاكتيكي اختصاص داشت برگزار كردند . دراين تمرين جلالي همچنان روي بازي هجومي و كارهاي اختصاصي با مدافعين تاكيد داشت . قرار است آخرين تمرين پاس پيش از سفر به اهواز صبح فردا درزمين اختصاصي باشگاه پاس برگزار شود .

طبق هماهنگي هاي انجام شده بازيكنان پاس ساعت 30/20 فردا شب به سمت اهواز پرواز كنند . اين تيم احتمالا دو جلسه هم دراهواز تمرين خواهد كرد .

گفتني است ديدار تيم هاي استقلال اهواز و پاس تهران از هفته سيزدهم رقابت هاي ليگ برتر ساعت 14 روز پنج شنبه در ورزشگاه تختي شهر اهواز برگزار خواهد شد .