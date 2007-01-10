از اعتبار کشتی پاس دفاع می کنیم/ با تمام توان به مصاف گل گهر می رویم

محسن کاوه درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حساسیت دیدار هفته چهارم تیم پاس با گل گهر سیرجان گفت: این مسابقه از اهمیت خاصی برای ما برخوردار است و برنامه ریزی ویژه ای برای پیروزی در این دیدار داریم.

سرمربی سابق تیم ملی کشتی آزاد ایران ادامه داد: برای پیروزی مقابل گل گهر سیرجان از تمام کشتی گیران مطرح خود استفاده خواهیم کرد. این دیدار تاثیر زیادی در وضعیت نهایی هر دو تیم خواهد داشت بنابراین با قدرت به مصاف گل گهر می رویم.

کاوه در مورد شکست هفته گذشته تیم خود مقابل راه آهن خراسان گفت: نتیجه به دست آمده مقابل راه آهن خراسان را فراموش کرده ایم و تمام برنامه هایمان برای موفقیت در دیدارهای آینده است. ما باید از اعتبار کشتی باشگاه پاس به عنوان یکی از مدعیان همیشگی قهرمان در لیگ کشتی دفاع کنیم.