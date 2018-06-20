شمار شاکیان پرونده تجاوز در ایرانشهر به ۵ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری سیستان و بلوچستان، حجت‌الاسلام ابراهیم حمیدی اظهار داشت: پرونده آدم‌ربایی در ایرانشهر تاکنون ۵ شاکی خصوصی دارد که از این تعداد ۳ نفر بحث تجاوز را مطرح کرده‌اند.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: ۲ نفر از این افراد در رابطه با موضوع آدم‌ربایی و دیگری به‌دلیل ایراد ضرب و جرح شکایت کرده است.

وی با بیان اینکه کسانی که تحت عنوان تجاوز به عنف شکایت کردند همان ۳ نفر اولیه بودند، تصریح کرد: یک نفر هم ادعا کرده که فرد دستگیر شده نسبت به ۲ دختر وی ایجاد مزاحمت کرده که این مسئله در حال بررسی است.

حمیدی با اشاره به اینکه موضوع تجاوز فقط در مورد یک شاکی پرونده محرز شده است، افزود: این شخص همان فردی است که سیمکارتش در ماشینی که برای آدم‌ربایی مورد استفاده قرار گرفته، کشف شده بود.

وی در مورد افراد دستگیر شده در جریان این پرونده اظهار داشت: فرد دیگری که روز گذشته خبر بازداشت وی اعلام شد، در رابطه با پرونده آدم‌ربایی و تجاوز دستگیر نشده است. همچنین کسی که در شهر زاهدان دستگیر شده به این دلیل بوده که سلاحی که به همراه اولین متهم کشف شد را در اختیار او قرار داده بودند.

رئیس‌کل دادگستری سیستان و بلوچستان گفت: ۴ متهمی که در ابتدا شناسایی شده‌ بودند نیز تحت تعقیب هستند و دستورات قضایی برای دستگیری آن‌ها صادر شده است.