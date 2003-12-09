به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در يك سخنراني در جمع اعضاي مجلس دوماي روسيه اعلام كرد : وقت آن فرارسيده است كه به همه گفتگوها پيرامون انجام اصلاحات درقانون اساسي روسيه خاتمه دهيم.
وي افزود : من با همه كساني كه مي گويند قانون اساسي فعلي روسيه اساس ثبات در جامعه است موافق هستم و اعلام مي كنم كه تمامي توانمنديهاي مثبت آن به پايان نرسيده است.
بدنبال پيروزي احزاب طرفدار دولت در روسيه
پوتين هرگونه تغيير در قانون اساسي روسيه را منتفي دانست
اينترفاكس اعلام كرد : رئيس جمهوري روسيه امروز هرگونه اصلاح در قانون اساسي اين كشور را منتفي دانست.
به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از رويترز، ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه در يك سخنراني در جمع اعضاي مجلس دوماي روسيه اعلام كرد : وقت آن فرارسيده است كه به همه گفتگوها پيرامون انجام اصلاحات درقانون اساسي روسيه خاتمه دهيم.
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