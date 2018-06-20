  1. استانها
  2. گلستان
۳۰ خرداد ۱۳۹۷، ۱۸:۲۸

وزیر کشور در گرگان:

آمریکا قابل اعتماد نیست/ کمبود ارز قیمت ها را افزایش داده است

آمریکا قابل اعتماد نیست/ کمبود ارز قیمت ها را افزایش داده است

گرگان - وزیر کشور گفت: با تمام بدعهدی‌ها و خلف وعده آمریکا در موضوع برجام آنها به دنبال مذاکره هستند اما قابل اعتماد نیستند.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا رحمانی فضلی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان، در خصوص خروج آمریکا از برجام تصریح کرد: با تمام بدعهدی‌ها و خلف وعده آمریکا در موضوع برجام آنها به دنبال مذاکره هستند اما آنها قابل اعتماد نیستند.

رحمانی فضلی افزود: ما همواره به تعهدات خود پایبند بودیم اما از منافع ملی خود دفاع می‌کنیم، در این ۴۰ سال فراز و فرودهای زیادی داشتیم و تحریم‌های سنگینی را تجربه کردیم.

وی ادامه داد: رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد کار را با روش خودش پیش ببرد و با کشورهای اروپایی هم جنگ تجاری را آغاز کرده و حتی از حقوق بشر هم کنار کشید.

وزیر کشور اظهار کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی حامیان تروریست در منطقه هستند و آمریکا به دنبال اجرای تحریم‌ها است.

رحمانی فضلی افزود: موقعیت ایران در شرایطی نیست که این تهدیدها جواب دهد و اکنون قدرت دفاعی ایران یکی از موضوعات اختلاف است.

وی ادامه داد: شرایط منطقه‌ای، دفاعی و اقتصادی ایران با شرایط زمان جنگ متفاوت است و اکنون دشمنان ایران به صورت پنهان در منطقه جمع شده‌اند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: آمریگا و دیگر کشورها جرات نمی‌کنند علیه ایران اقدام نظامی انجام دهند و اگر شروع کننده باشند خاتمه دهنده نخواهند بود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر حربه دشمنان ما موضوع اقتصاد است و راهی جز مقاومت نداریم، زیرا اینها به قدری بدعهدی دارند که نمی‌توان اعتماد کرد.

وی ادامه داد: فروش نفت ایران در سه ماه نخست امسال نسبت به سه ماه نخست سال قبل تغییری نداشته و حتی با قیمت ۱۰ دلار بیشتر فروخته‌ایم.

کمبود ارز موجب ایجاد تلاطم در بازار شده است

وزیر کشور اظهار کرد: دلیل قیمت بالای ارز در بازار کمبود ارز است و این کمبود ارز موجب ایجاد تلاطم در بازار شده است.

رحمانی فضلی افزود: دولت نمی‌تواند مردم را بی پناه در این شرایط کشور رها کند و به دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی، شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران قوا تشکیل شد.

وی ادامه داد: مردم همواره محور اصلی استقامت در کشور بوده‌اند و نخستین وظیفه ما رضایتمندی مردم است و تمام نارضایتمندی مردم در حوزه اقتصادی نیست.

رحمانی فضلی تصریح کرد: روزانه پنج میلیون نفر به دستگاه‌های مختلف کشور مراجعه می‌کنند و باید رضایتمندی مردم برای ما اولویت باشد.

وی بیان کرد: اگر ما مقاومت کنیم دشمنان چاره‌ای نخواهند داشت و حتی اروپایی‌ها هم از ایران حمایت می‌کنند.

وزیر کشور گفت: اگر در هر چیزی اختلاف داریم در کلیت نظام و این سرزمین نباید اختلاف داشته باشیم زیرا وارث یک سرزمین کهن و نظام هستیم.

رحمانی فضلی افزود: اگر در یک سال پیش رو مستحکم مقابل دشمنان مقاومت کنیم از این مرحله سخت عبور خواهیم کرد.

وی ادامه داد: ما قدرت مدیریت تمامی اتفاقات داخلی را داریم و بخش مهم این مدیریت مردم هستند.

رحمانی فضلی تصریح کرد: تنها راه ما مقاومت و استقامت است و اقتصاد مقاومتی یک موضوع اصلی در کشور است و دولت هم اختیارات ویژه‌ای داده است.

وی افزود: باید در بودجه و منابع بازنگری کرده و کشور را مدیریت کنیم، این یک سال هم می‌گذرد و اکنون حرف ما قابل دفاع است.

کد مطلب 4326305

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • اصغر IR ۱۱:۰۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
      0 0
      پاسخ
      وزیر کشور بهتر است در امور مربوط به خودش ابراز نظر کند!، مذاکره کردن یا نکردن با آمریکا به وزارت امور خارجه و کمبود یا زیاد بودن ارز به وزارت امور اقتصادی و بانک مرکزی مربوط است!

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها