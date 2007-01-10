60 درصد عبور مواد مخدر افغانستان از خاک ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی در اجتماع مردم منطقه ‪ ۱۷‬تهران در مسجد جامع ابوذر افزود: هر چند موضوع معیشت یک مسئله مهم است اما از آن مهم تر موضوع امنیت ، عدالت و قضاوت به حق است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه تیغ حکومت باید برنده ، قاطع و بدون تردید باشد و همه در برابر این تیغ برنده ، احساس ترس ، رعب و مسئولیت کنند ، گفت : نیروی‌ های انتظامی ، بسیج و دستگاه های اطلاعاتی به عنوان دستگاه های مسئول امنیت ، باید با قاطعیت و بدون واهمه و ترس در برقراری امنیت کوشا باشند.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه بر سر موضوع امنیت با کسی تعارف نداریم، گفت: عناصر فاسد در کشور باید به سزای اعمال خود برسند و بدانند که پلیس ، بسیج و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در کمین آنها هستند.

وی حکومت را هم معنای امنیت دانست و گفت : برقراری امنیت ، وظیفه حکومت است و مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در تقویت شاخصه ‌های امنیت با قدرت انجام وظیفه کنند و از احدی عذری پذیرفته نیست.

دادستان کل کشور گفت : متاسفانه 60 درصد مسیر عبور مواد مخدر تولید شده در کشور افغانستان از خاک ایران می ‌گذرد و به رغم 3500 شهید و انسداد مرزها ، هنوز در کنترل مرزها مشکل داریم.

وی ادامه داد : امکانات کشور برای پیگیری محدود است و کشور امکانات ویژه ‌ای ندارد و به همین دلیل باید همه مراقب باشیم و تلاش کنیم و خانواده‌ ها نیز مراقبت بیشتری روی فرزندان خود داشته باشند.

دادستان کل کشور به تبعات سوء مواد مخدر در میان مردم اشاره کرد و گفت : بیماری ایدز از جمله این تبعات سوء است. من از همه شما خواهش می‌ کنم برای سلامتی و سعادت ظاهری خودتان مراقب باشید و سرمایه ‌های خود را خرج گناه نکنید.

دری نجف آبادی با اشاره به مقوله عدالت در نظام ‌اسلامی گفت : امیدوارم دولت نهم که شعار عدالت می ‌دهد ، بتواند گام های بلندتری در اجرای عدالت بردارد و به موضوع اشتغال نیز توجه ویژه داشته باشد.

وی با بیان اینکه چنانچه بخواهیم جلوی بسیاری از مفاسد گرفته شود، باید اشتغال ایجاد شود، گفت : دولت باید با برنامه ریزی و تدبیر، معضل بیکاری را کاهش دهد و سرمایه‌ گذاری و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

دادستان کل کشور با اشاره به وجود 150 هزار زندانی در کشور ، گفت : ما برای این تعداد زندانی فقط می ‌توانیم برای ‪ ۱۰‬درصد اشتغال ایجاد کنیم و از دولت و مجلس انتظار داریم عنایت ویژه‌ ای به این موضوع داشته باشند.

وی در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به آتش سوزی در یکی از تولیدات یک شرکت ‌های خودروسازی گفت : خودروسازان باید با یک برنامه ریزی جامع و کامل تلاش کنند تولیداتشان با کیفیت مناسب و استانداردهای قابل قبول تولید شود و در بازار صادراتی نیز اعتبار کسب کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد : آتش گرفتن این مدل از خودروها مربوط به قطعه ‌ای بوده است که به اشتباه سفارش شده بود و تعهد داده شد که دیگر از آن قطعه معیوب استفاده نکنند و قطعات معیوب نصب شده نیز تعویض شود و در اسرع وقت اصلاح شود.

دری نجف آبادی با بیان اینکه البته در شیوه اصلاح قطعه معیوب نیز نواقصی وجود دارد که قول داده شد اصلاح شود ، در مورد ادعای طرح شده در خصوص انرژی درمانی نیز گفت : این قبیل افراد ، واقعا کلاهبردار هستند و کلاهبرداری بخشی از پرونده این افراد است.

دادستان کل کشور افزود : هیچ ادعایی بدون آنکه در مراجع ذی صلاح تایید شود ، قابل قبول نیست و ادعاهای این چنینی نیز باید از سوی وزارت بهداشت تایید شود.