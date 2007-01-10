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۲۰ دی ۱۳۸۵، ۱۱:۰۲

ددادستان کل کشور در جمع خبرنگاران :

60 درصد عبور مواد مخدر افغانستان از خاک ایران است

60 درصد عبور مواد مخدر افغانستان از خاک ایران است

متاسفانه 60 درصد مسیر عبور مواد مخدر تولید شده در کشور افغانستان از خاک ایران می ‌گذرد و به رغم 3500 شهید و انسداد مرزها ، هنوز در کنترل مرزها مشکل داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، قربانعلی دری نجف آبادی در اجتماع مردم منطقه ‪ ۱۷‬تهران در مسجد جامع ابوذر افزود: هر چند موضوع معیشت یک مسئله مهم است اما از آن مهم تر موضوع امنیت ، عدالت و قضاوت به حق است.

دادستان کل کشور با بیان اینکه تیغ حکومت باید برنده ، قاطع و بدون تردید باشد و همه در برابر این تیغ برنده ، احساس ترس ، رعب و مسئولیت کنند ، گفت : نیروی‌ های انتظامی ، بسیج و دستگاه های اطلاعاتی به عنوان دستگاه های مسئول امنیت ، باید با قاطعیت و بدون واهمه و ترس در برقراری امنیت کوشا باشند.

دری نجف آبادی با اشاره به اینکه بر سر موضوع امنیت با کسی تعارف نداریم، گفت: عناصر فاسد در کشور باید به سزای اعمال خود برسند و بدانند که پلیس ، بسیج و دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی در کمین آنها هستند.

وی حکومت را هم معنای امنیت دانست و گفت : برقراری امنیت ، وظیفه حکومت است و مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در تقویت شاخصه ‌های امنیت با قدرت انجام وظیفه کنند و از احدی عذری پذیرفته نیست.

دادستان کل کشور گفت : متاسفانه 60 درصد مسیر عبور مواد مخدر تولید شده در کشور افغانستان از خاک ایران می ‌گذرد و به رغم 3500 شهید و انسداد مرزها ، هنوز در کنترل مرزها مشکل داریم.

وی ادامه داد : امکانات کشور برای پیگیری محدود است و کشور امکانات ویژه ‌ای ندارد و به همین دلیل باید همه مراقب باشیم و تلاش کنیم و خانواده‌ ها نیز مراقبت بیشتری روی فرزندان خود داشته باشند.

دادستان کل کشور به تبعات سوء مواد مخدر در میان مردم اشاره کرد و گفت : بیماری ایدز از جمله این تبعات سوء است. من از همه شما خواهش می‌ کنم برای سلامتی و سعادت ظاهری خودتان مراقب باشید و سرمایه ‌های خود را خرج گناه نکنید.

دری نجف آبادی با اشاره به مقوله عدالت در نظام ‌اسلامی گفت : امیدوارم دولت نهم که شعار عدالت می ‌دهد ، بتواند گام های بلندتری در اجرای عدالت بردارد و به موضوع اشتغال نیز توجه ویژه داشته باشد.

وی با بیان اینکه چنانچه بخواهیم جلوی بسیاری از مفاسد گرفته شود، باید اشتغال ایجاد شود، گفت : دولت باید با برنامه ریزی و تدبیر، معضل بیکاری را کاهش دهد و سرمایه‌ گذاری و عدالت اجتماعی را تقویت کند.

دادستان کل کشور با اشاره به وجود 150 هزار زندانی در کشور ، گفت : ما برای این تعداد زندانی فقط می ‌توانیم برای ‪ ۱۰‬درصد اشتغال ایجاد کنیم و از دولت و مجلس انتظار داریم عنایت ویژه‌ ای به این موضوع داشته باشند.

وی در جمع خبرنگاران نیز با اشاره به آتش سوزی در یکی از تولیدات یک شرکت ‌های خودروسازی گفت : خودروسازان باید با یک برنامه ریزی جامع و کامل تلاش کنند تولیداتشان با کیفیت مناسب و استانداردهای قابل قبول تولید شود و در بازار صادراتی نیز اعتبار کسب کنند.

دادستان کل کشور ادامه داد : آتش گرفتن این مدل از خودروها مربوط به قطعه ‌ای بوده است که به اشتباه سفارش شده بود و تعهد داده شد که دیگر از آن قطعه معیوب استفاده نکنند و قطعات معیوب نصب شده نیز تعویض شود و در اسرع وقت اصلاح شود.

دری نجف آبادی با بیان اینکه البته در شیوه اصلاح قطعه معیوب نیز نواقصی وجود دارد که قول داده شد اصلاح شود ، در مورد ادعای طرح شده در خصوص انرژی درمانی نیز گفت : این قبیل افراد ، واقعا کلاهبردار هستند و کلاهبرداری بخشی از پرونده این افراد است.

دادستان کل کشور افزود : هیچ ادعایی بدون آنکه در مراجع ذی صلاح تایید شود ، قابل قبول نیست و ادعاهای این چنینی نیز باید از سوی وزارت بهداشت تایید شود.

کد مطلب 432633

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