وعده های رئیس جمهور در گلستان عملی نشد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی بعدازظهر چهارشنبه در جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان گلستان که با حضور وزیر کشور برگزار شد، اظهار کرد: رئیس جمهور در سفرش به استان گلستان چند وعده صریح و قاطع دادند که عملی نشد، جزیره آشوراده، زهکشی ۲۸۰ هزار از اراضی استان و راه آهن گرگان - مشهد، پروژه‌هایی بودند که به سرانجام نرسیدند.

نورمفیدی تصریح کرد: سه رئیس جمهور به استان گلستان آمدند و راه آهن گرگان - اینچه برون را افتتاح کردند که متاسفانه انجام نشد و اکنون برخی سرمایه گذاران آمده‌اند و از وزیر کشور می‌خواهیم این مشکلات را حل کند.

وی ادامه داد: البته برخی در استان گلستان مانع تراشی می‌کنند که آنها را خواستم و حرف‌هایشان قانع کننده نبود.

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: مرزنشینان استان، مرزداران و مرزبانان ما هستند و باید بدانیم که این مناطق با مشکلات اقتصادی و معیشتی رو به رو هستند که یکی از آنها بحران آب است.

نورمفیدی افزود: از فرمانداران شهرستان‌های مرزی می‌خواهم که به مناطق مرزی رسیدگی بیشتری داشته باشند و مشکلات آنها را رفع کنند.

وی یادآور شد: دولت، مجلس و قوه قضائیه باید دعواها و مجادلات سیاسی را کنار بگذارند تا عزم اجتماعی ایجاد شود.

نورمفیدی تصریح کرد: کشور ما از جهات مختلف در شرایط خوبی قرار دارد و دشمنان می‌خواهند این اوضاع را بر هم بزنند و مردم ما نباید در میدان دشمن بازی کنند.

وی یادآور شد: دشمن نقاط قوت ما را شناسایی کرده و ما در شرایط خاص تاریخی قرار داریم و باید مراقب باشیم.

وی اظهار امیدواری کرد مردم ایران در این شرایط سخت هوشمندی خود را حفظ و از این مرحله سخت عبور کنند.