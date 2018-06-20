بیش از ۵۰۰۰ حلقه چاه غیرمجاز در مهاباد شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مهاباد، رضا جهینی در نشست شورای حفاظت از منابع آب اظهارداشت: پنج هزار و ۳۶۱ حلقه چاه غیرمجاز در این شهرستان وجود دارد که در سه سال گذشته ۳۱۹ حلقه چاه مسدود شده است.وجود بیش از پنج هزار و ۳۶۰ حلقه چاه غیر مجاز در مهاباد

وی ادامه داد: در یک ماه گذشته نیز ۲۶ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده، برای شش مورد نیز پرونده تشکیل و به مقامات قضایی تحویل شده و چهار حلقه چاه نیز به کنترل هوشمند حجمی آب مجهز شده است.

جهینی، با اشاره به اینکه حجم آب مخزن سد مهاباد هم اکنون حدود ۱۶۴ میلیون متر مکعب است، افزود: امسال ۳۵ میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد برای مصرف کشاورزی رهاسازی شده است.

رئیس امور آب شهرستان مهاباد اضافه کرد: امسال همچنین سه هزار و ۶۰۴ مگاوات برق از سد مهاباد تولید شده است.

معروفی، رئیس آب و فاضلاب شهری مهاباد هم با اشاره به پیشرفت ۳۰ درصدی ایستگاه پمپاژ آب مهاباد گفت: در صورت اتمام ایستگاه پمپاژ آب ، در دو ماه آینده پروژه تصفیه خانه مهاباد تکمیل خواهد شد.

درادامه معاون استاندار و فرماندار شهرستان مهاباد گفت: حیات شهرستان مهاباد به آب سد این شهر وابسته است از این رو مصرف بهینه و حفظ منابع آب باید در اولویت قرار گیرد.

ایرج شجاعی افزود: درحال حاضر زندگی ساکنان ۲۳ روستای این شهرستان به صورت مستقیم با دریاچه ارومیه در ارتباط است.