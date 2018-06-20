مقابله با آسیب های اجتماعی امروز تبدیل به یک دغدغه جهانی شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کرمان، یدالله موحد در نشست با مدیرکل و اعضای شورای معاونین صدا و سیمای مرکز استان کرمان ضمن گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد وخاطره شهید مظلوم آیت الله بهشتی اظهار داشت: واقعیت مطلب این است که مسئولیت اجتماعی رسانه ها در رهبری و هدایت افکار عمومی باید پیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

موحد اظهار داشت: متولیان سلامت اجتماعی به دنبال راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم، کاهش و کنترل جمعیت کیفری و کاهش پیامدهای پس از ارتکاب جرم هستند.

وی با اشاره به اینکه رسانه ها و افکار عمومی دو رکن اصلی برای تعقیب راهکارهای پیشگیرانه هستند، گفت: رسانه ها می توانند با مدیریت افکار عمومی و ارائه الگوهای رفتار با سالم سازی نگرش و بینش مخاطبان تاثیر بسزائی در کاهش انحرافات داشته باشند.

وی ادامه داد: بهره برداری از قدرت جادوئی رسانه یکی از راهکارهای موجود برای هدایت افکار عمومی با رویکرد کنترل و کاهش جرم و آسیب های اجتماعی است.

موحد افزود: رسانه ها با انعکاس هدفمند اخبار (به طور خاص پدیده های جنائی) می توانند نگرش خاصی به مخاطب القاء کنند و بینش های مردم را تحت تاثیر قرار دهند. رسانه باید به این نکته توجه کند که اگر یک خبر جنائی نیز منتشر می کنند باید با هدف پیشگری از جرم باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: رسانه ها قضاوت عمومی در مورد کارکرد مثبت یا منفی همه دستگاه ها از جمله دستگاه عدالت و به طور خاص عدالت کیفری را سازماندهی می کنند .

موحد گفت: رسانه ها از یک طرف توانایی تشدید احساس ناامنی و بی عدالتی و رفتارهای ظالمانه را دارند و از طرف دیگر با ایفای نقش اطلاع رسانی مسئولانه و ترویج الگوهای زندگی سالم می توانند در کاهش جرم و تامین احساس عدالت و امنیت موثر باشد.