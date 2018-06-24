به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی شکری عصر یکشنبه در حاشیه دیدار با هیئترئیسه شورای هیئات مذهبی استان سمنان در مهدیشهر، با اشاره به ظرفیت عظیم شورای هیئات مذهبی در جامعه اسلامی، تأکید کرد: سازماندهی و هدایت هیئات مذهبی رسالت سازمان تبلیغات اسلامی است اما باید گفت تغذیه فکری هیئات و دوری از آفتها، مهمترین رسالت شورای هیئات مذهبی محسوب میشود.
وی بابیان اینکه هیئات مذهبی بزرگترین شبکه تبلیغی جهان هستند، افزود: فراگیری، عمومیت داشتن، پایگاه مردمی و ... در زمره ویژگیهایی هستند که تأثیرگذاری هیئات مذهبی در جامعه اسلامی را افزایش میدهد.
هیئات مذهبی نقشآفرینی ویژهای در تاریخ ایران داشتهاند
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان درباره نقش هیئات مذهبی در جامعه نیز گفت: این نهادهای مردمی ازجمله عناصر نیروهای مستعد و دارای پتانسیلهای بالقوه و بالفعل هستند که در عرصههای مختلف از ۱۵ خرداد۴۲ تا به پیروزی رساندن انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نقشآفرینی مهمی داشتهاند لذا از این منظر دارای اهمیت بسزایی هستند.
شکری با اشاره به نقش آفرینی تشکلهای مذهبی و هیئات در تمام فراز و نشیبهای تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی، بیان کرد: حرکت عظیم هیئات مذهبی و دینی در نهم دیماه ۸۸ حاکی از این مطلب که قدرت نظام مقدس جمهوری اسلامی به حضور مردم گره خورده است.
وی افزود: هماهنگی هیئات مذهبی در برنامه ملی کشور در مناسبتها، تغذیه فکری جامعه هدف، دوری از آسیبهای عزاداری و مراسم ویژه مذهبی و ... در زمره رسالتهای شورای هیئات مذهبی است.
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