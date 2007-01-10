5 هزار مقاله ؛ سهم تولید علم ایران در دنیا / ایران به جایگاه اول منطقه صعود می کند

دکتر جعفر مهراد در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار مهر با بیان این خبر افزود: ایران برای اولین بار در سال 1966 با 4 مقاله در شاخص های علمی جهان وارد موسسه اطلاعات علمی ISI شد. از آن سال به بعد به تدریج بر تعداد مقالات ایرانی ها در ISI افزوده شد به طوریکه در سال 2005 بیش از 5000 مقاله در مجلاتی که در پایگاه موسسه ISI نمایه شده است.

وی اضافه کرد : مقایسه جایگاه علمی ایران با سایر کشورهای منطقه نشان می دهد ایران در تولید علم بعد از ترکیه مقام دوم را داراست.

رئیس کتابخانه ای منطقه ای علوم و تکنولوژی شیراز اضافه کرد : سیاست هایی که وزارت علوم و در راس آن وزیر علوم و معاون پژوهشی این وزارتخانه اتخاذ کرده اند، حکایت از شیب قابل توجه رشد تولیدات علمی در ایران دارد.



مهراد گفت : وزارت علوم به این موضوع می اندیشد که همیشه ایران از رشد جهشی در تولید علم برخوردار باشد. بنابراین انتظار می رود در سال 2006 و سال های بعد از آن تعداد مقالات متخصصان ایرانی در نظام اعتبار سنجی ISI سال به سال افزایش و ایران به جایگاه اول منطقه دست یابد.