به گزارش خبرگزاری مهر، چهلویکمین شماره فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات فرهنگ- ارتباطات» ویژه بهار ۹۷ منتشر شد. مقالاتی که در این شماره به چاپ رسیده به این شرح است:
تحلیل گفتمانی انتقاد اجتماعی در شعر شاعران انقلاب اسلامی
وضعیت اعتماد جوانان به شبکههای اجتماعی در شهر تهران
تحلیل محتوای گزارشهای زیست محیطی در مطبوعات ایران براساس معیارهای روزنامهنگاری محیط زیست ( EJ )
سنجش نگرش مردم ایران در خصوص بازیهای رایانهای (مقایسه نگرش افراد مورد مطالعه در رده سنی ۷ تا ۴۰ سال)
ارائه استراتژی مناسب دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر مقایسه تطبیقی ایران و ترکیه
عوامل مؤثر بر بازاریابی فیلمهای سینمایی ایرانی از طریق رسانههای اجتماعی
تحلیل نشانهشناختی شیوههای رمزگذاری در آثار «رنه مگریت»
قدرت هنجاری و دیپلماسی فرهنگی اتحادیه اروپا (کاربست آن در قبال جمهوری اسلامی ایران)
فصلنامه «مطالعات فرهنگ- ارتباطات» به مدیرمسئولی دکتر محمد سلگی و سردبیری دکتر ممحمدمهدی فرقانی از سوی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات منتشر میشود.
