همیار مبارزه با مواد مخدر در استان زنجان راه ‌اندازی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استانداری زنجان، اسدالله درویش ‌امیری در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، با بیان اینکه مبارزه با مواد مخدر از خانه، مدرسه و دانشگاه باید در دستور کار متولیان امر قرار گیرد، اظهار کرد: باید با هماهنگی آموزش و پروش در هر یک از کلاس ‌های مدارس استان، یک همیار مبارزه با مواد مخدر وجود داشته باشد و به ‌گونه ‌ای برنامه‌ ریزی و سازماندهی شود تا اگر فردی بخواهد مرتکب جرم شود، این موضوع توسط همیار مبارزه با مواد مخدر، به مسئولین اطلاع ‌رسانی گردد.

وی با بیان اینکه ضروری است تا همیار مبارزه با مواد مخدر در استان، راه‌ اندازی و پایه ‌گذاری شود، گفت: در راستای اجتماعی شدن مبارزه با مواد مخدر، این امر باید از حوزه اداری خارج شده و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود.

استاندار زنجان با بیان اینکه اینها ابتکاراتی است که به مشارکت عمومی در مبارزه با مواد مخدر کمک می ‌کند، افزود: در تمام ایام سال باید برای افزایش نفرت عمومی از مصرف مواد مخدر در جامعه، تلاش و برنامه ‌ریزی شود تا اعتیاد نیز مانند بسیاری از فسادها مورد نفرت و بدنامی در جامعه قرار گیرد.

درویش ‌امیری با اشاره به اینکه پیشگیری، مبارزه و برخورد با اعتیاد، امری است که نیازمند عزم جدی بوده و همت همگانی می ‌طلبد، خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه پایگاه ‌های مقاومت بسیج هم شبکه قوی، گسترده و منسجمی بوده و هم اعضای آن، انگیزه بالایی برای مبارزه و برخورد با مواد مخدر داشته و ظرفیت مناسبی برای مبارزه به ‌صورت قرارگاهی دارند، لذا نیروی انتظامی با هماهنگی سپاه استان، از این شبکه منسجم و قوی، استفاده کند تا بتوان فضا را برای توزیع ‌کنندگان و مصرف‌ کنندگان مواد مخدر، نا امن کرد.

استاندار زنجان با ابراز نگرانی از کاهش سن مصرف ‌کنندگان مواد مخدر که حدود ۵۰ درصد از آنها در سنین ۱۵ تا ۳۵ قرار دارند، تصریح کرد: چکیده و آمار کوتاه، مختصر و مستدل گزارش پلیس مبارزه با مواد مخدر استان به اعضای شورا، ائمه جمعه و شخصیت ‌های متنفذ فرهنگی ارسال شود تا مسئولین حوزه اجتماعی و فرهنگی، ضمن آگاهی از گسترش تولید و توزیع مواد مخدر در سال ‌های اخیر در مجامع عمومی و به‌ ویژه خطبه‌ های نماز جمعه، به اطلاع جامعه برسانند که آمار مصرف ‌کنندگان جهانی از سال ۹۵ تاکنون، ۵۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرده و افزایش آمار استان، متاثر از گسترش غیر قابل اندازه‌ گیری حوزه تولید، توزیع و مصرف ‌کننده در جهان است.

درویش‌ امیری با اشاره به اینکه نیروی انتظامی، مظلومانه و غریبانه در امر مبارزه با اعتیاد و سوداگران توزیع مواد مخدر تلاش می ‌کند، گفت: اگر قرار باشد در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به ۴۰ شاخص عمده و مهم نظام پرداخته و در خصوص آن مانور داده شود، بی ‌شک یکی از این شاخص‌ ها، نقشی است که جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه با اعتیاد و مواد مخدر در منطقه ایفا می ‌کند.

وی با بیان اینکه متاسفانه ایران به ‌دلیل همسایگی با بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر، آسیب زیادی دیده و شهدای بیشتری نسبت به سایر کشورها دارد، افزود: جمهوری اسلامی ایران می ‌تواند افتخار کند که بیشترین آمار دستگیر شدگان شبکه‌ های توزیع عمده، مصرف‌ کنندگان و کشفیات مواد مخدر در دنیا را دارد؛ به ‌گونه ‌ای که ۸۰۸ تُن مواد مخدر در سال ۹۶ در کشور، کشف و معدوم شد که میزان کشفیات کشور، ۱۴ درصد و استان، ۷۳ درصد نسبت به سال ۹۵ افزایش داشته است.

استاندار زنجان در خصوص شیوع مصرف مواد مخدر در محیط ‌های کارگری، ابراز کرد: طی بخشنامه ‌ای به کل بخش های کاری و کارگری استان، ابلاغ گردد تا فضا برای مصرف مواد مخدر کارگران، نا امن شده و کاهش خدمات، جریمه، کسر از حقوق و اضافه‌ کاری و حذف خدمات رفاهی برای کارگران متخلف، در نظر گرفته شود.

درویش امیری با اشاره به انگیزه‌ های مصرف مواد مخدر، خاطر نشان کرد: کسب لذت، کنجکاوی، تفریح و سرگرمی، مشکلات روحی و روانی، در دسترس بودن مواد مخدر، فشار دوستان و نزدیکان، رفع درد، انجام کار سنگین، کاهش علائم بیماری، اختلافات خانوادگی و مشکلات جنسی از انگیزه ‌های مصرف مواد مخدر و اعتیاد در جامعه است که همه قربانیان، طعمه سوداگران و توزیع ‌کنندگانی می ‌شوند که به دنبال سود بالا از طریق فروش مواد هستند که باید این خلاها با اقدامات مختلف، پر شود.