دکتر حسین پور احمدی ، دانشیار گروه روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با تاکید بر اینکه مسئولین نظام باید موضع اصرار بر حق هسته ای را حفظ کنند، افزود: در صورت حفظ دستاورد هسته ای تغییرات اساسی در معادلات قدرت در جهان و منطقه ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه یکی از روش های استعمار کهن انگلیس و آمریکا استفاده از اختلافات مذهبی است، گفت: در مقطع کنونی غربی ها تلاش می کنند تا با مطرح کردن تضادهای فرقه ای و مذهبی در عراق و منطقه و با وصل کردن صدام به فرقه های مسلح سنی افراطی تضادها را باز تولید کنند.

پوراحمدی با تاکید بر اینکه عصر ناسیونالیسم افراطی عربی به سر آمده است، خاطرنشان کرد: مسلمین آگاه باشند که اتحاد مسلمین لطمه نخورد.

این تحلیل گر مسائل سیاسی در همین راستا به تحولات عراق اشاره کرد و گفت: هر چه به سمت تثبیت وضعیت حکومت اسلامی در عراق پیش برویم زمینه برای تشدید حرکت ها و درگیری های قومی کاهش می یابد و اشغالگران ناامید می شوند.

وی تلاش جمهوری اسلامی را برای آگاهی بخشیدن به مردم مسلمان منطقه درباره اهداف آمریکا و غرب بسیار ضروری دانست و افزود: بخش اعظم تفرقه افکنی های آمریکا و حامیانش در میان مسلمانان و منطقه با روابط گسترده دیپلماتیک وتجاری جمهوری اسلامی ایران با کشورهای منطقه قابل مدیریت است.

دکتر حسین پور احمدی در پایان تاکید کرد: مسئولان نظام باید به دنبال تقویت مبانی حاکمیت دولت اسلامی در عراق باشند.