حضور۱۵گروه ایرانی و خارجی درسومین جشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی شامگاه پنج شنبه در نشستی با خبرنگاران استان در سنندج با اشاره به اینکه ۱۰ آذرماه سال ۹۳ مجوز برگزاری جشنواره اقوام ایرانی درکردستان از سوی وزارت کشور صادر شد، گفت: دبیرخانه دائمی این جشنواره در کردستان راه اندازی شده است.

وی با اشاره به اینکه دوره نخست این جشنواره در سال ۹۳ و دومین دوره هم در سال ۹۵ برگزار شد، عنوان کرد: قرار بود دوره سوم آن سال ۹۶ برگزار شود که به دلیل رویدادهای مهمی هم چون انتخابات و تغییر وتحولاتی که در مدیریت امور اجتماعی استانداری ایجاد شد، این امر محقق نشد.

وی ادامه داد: اعتبار مورد نیاز برای اجرای دوره اولین ودومین دوره این جشنواره از محل اعتبارات استانی و دوره سوم از اعتبارات ملی تامین شده است.

دبیر سومین جشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایرانی یکی از بخش های این جشنواره را برگزاری نمایشگاه خواند و گفت: در دوره نخست نمایشگاه پوشش اقوام ایرانی، دوره دوم بافته های داری(گلیم و فرش) و در این دوره هم صنایع دستی اقوام مختلف کشورمان در قالب ۳۵ غرفه برپا می شود.

ارشدی بیان کرد: ۲۵ استان کشور برای شرکت در نمایشگاه مذکور اعلام آمادگی کردند و در این غرفه ها علاوه برنمایش و فروش صنایع دستی، نحوه ساخت و تولید آن هم در معرض دید قرار می گیرد.

وی بخش دیگر این جشنواره را اجرای موسیقی خواند و اظهارداشت: در سه شب برگزاری جشنواره ۱۱ گروه و در افتتاحیه هم ۴ گروه موسیقی به اجرای برنامه می پردازند.

وی با اشاره به اینکه گروه های موسیقی حرفه ای برای شرکت دراین جشنواره دعوت شدند، افزود: گروه پاییز به سرپرستی انورقره داغی از اقلیم کردستان عراق و گروه رسمی موسیقی ایرانی به سرپرستی وحید تاج از گروه های مطرح شرکت کننده دراین دوره از جشنواره هستند.

دبیر اجرایی سومین دوره جشنواره فرهنگ وهنر اقوام ایرانی هم دراین نشست گفت: تا جایی که امکان داشت تلاش کردیم نقاط ضعف دوره های گذشته را رفع و نقاط قوت را تقویت کنیم.

هوشنگ بهمنی در ارتباط با مکان برگزاری جشنواره هم بیان کرد: امسال درتلار فروردین مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار می شود که انتخاب این مکان با توجه به اینکه ظرفیت آن از سالن های دوره های گذشته کمتر است، به دلیل تقارن برگزاری این برنامه با مسابقات جام جهانی و پیش بینی حضور کمتر مردم نسبت به دوره های گذشته انجام شد.

وی یکی از برنامه های این جشنواره را تجلیل از چهرههای شاخص موسیقی خواند و اظهارداشت: در این دوره از مهدی حجت السادات و مرحوم عباس نیرومند تجلیل به عمل می آید.