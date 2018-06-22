وضعیت مناسبی در بخش اشتغال نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، علیمحمد شاعری پنجشنبه شب در جمع مسئولان شرق استان با اشاره به وضعیت نامناسب در اشتغال اظهار داشت: ارائه وام ۶ و ۸ و ۴ درصد با بازپرداخت هشت و ۱۰ ساله ازجمله تلاشهای ما در مجلس بوده است که برای روستاییان مصوب شده است و چرا نباید جذب شود؟
وی اظهار کرد: اشتغالزایی از مسائل مهم جامعه امروز ما است و باید تلاش شود تا با جذب این اعتبارات در مدت باقیمانده، شاهد رونق اقتصادی در منطقه باشیم و باید تلاش شود تا ۱۶۵ میلیارد تومان اعتبارات اشتغال روستایی در استان مازندران در فرصت باقیمانده بهطور کامل جذب شود.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی گفت: بیش از گذشته نیازمند تلاش و همدلی هستیم و اگر با تمام توان و بهعنوان تیم همراه و متحد باشیم میتوانیم کارهای بزرگی انجام دهیم.
شاعری افزود: واگرایی، عدم اتحاد و تفرقه، همواره به ما ضربه زده است و تفاوتها و اختلاف سلایق وجود دارد اما اگر هدف یکی باشد همه باید برای آن هدف حرکت کنند و برنامهریزی علمی و مدیریت جهادی و استفاده از ظرفیتهای داخلی از تأکیدات رهبری در دیدار با نمایندگان مجلس بوده است و همه ما باید در این راستا گام برداریم.
این مسئول گفت: بهعنوان نماینده مردم، مطالبات مردم را از شما مدیران طلب میکنم و نباید از این فرصتها در مسئولیتها غافل شویم و باید در راستای مسئولیت باهمت تلاش کنیم.
شاعری گفت: برای مقابله با آمریکا و اسراییل و ولایتمداری باید تلاش کنیم و باکار و تلاش، امید ایجاد کنیم و خدمت کنیم و کارآمدی را افزایش دهیم و بدانیم ناکارآمدی و تنها حرف زدن و عمل نکردن به اسلام ضربه میزند.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: در برههای از زمان، کامیون داران اعتصاب میکنند و حملونقل مختل میشود و مردم دچار کمبود نهادههای کشاورزی شدند.
وی یادآور شد: ما مأموریت داریم که سرباز این نظام باشیم و باید تمامعیار ورود کنیم و نباید طوری شود که کشاورز، ناامید و مأیوس شود.
شاعری بابیان اینکه پروژههای بالادست هم از پروژههای مهم شهرستان است؛ خاطرنشان کرد: آبرسانی و جاده باید با اولویت موردبررسی قرار گیرد و برای رفع مشکلات تلاش شود.
وی گفت: ظرفیت صفیآباد بهشهر بهعنوان جاذبه گردشگری بهشهر، ظرفیت مهمی برای گردشگری است که امیدواریم مجوز آن صادر و با حفظ مسائل امنیتی و سیاسی و اجتماعی، برای مردم بازگشایی شود تا مردم دسترسی مناسب به این منطقه گردشگری داشته باشند.
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