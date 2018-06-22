به گزارش خبرنگار مهر، اقبال عباسی عصر پنج شنبه در همایش سراسری صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر با اشاره به اینکه افزایش خدمات بیمه ای به عشایر ضروری است، اظهار داشت: عشایر از کم توقع تری افراد جامعه هستند که نقش مهمی در تولید محصولاتی دامی کشور هستند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخش قابل توجهی از گوشت قرمز کشور توسط عشایر این استان تولید می شود.

استاندار چهارمحال و بختیاری بیان کرد: پوشش خدمات بیمه ای عشایر توسط صندوق های بیمه ای از جمله صندق بیمه اجتماعی بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر مورد توجه قرار گیرد.

وی تاکید کرد: چهارمحال و بختیاری دومین منطقه پر جمعیت عشایری در کشور است.

استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: بیشترین عشایر چهارمحال و بختیاری در شهرستان کوهرنگ ساکن هستند و باید تلاش شود که امکانات برای توسعه خدمات بیمه ای در این شهرستان ارتقا یابد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه کاهش هزینه هخای زندگی عشایر ضروری است، بیان کرد: باید در راستای توانمند سازی عشایر حرکت کرد.