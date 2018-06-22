به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر با هیأتی از واشنگتن به ریاست جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در دوحه دیدار و گفتگو کرده است.

در این دیدار که جیسون گرینبلات، فرستاده ویژه ترامپ در امور منطقه نیز حضور داشت همکاری استراتژیک دو جانبه، بحران منطقه ، از سرگیری مذاکرات صلح تشکیلات خودگردان فلسطین با رژیم صهیونیسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفته است.

هیأت آمریکایی به رهبری جرد کوشنر، داماد و مشاور ارشد رئیس جمهور آمریکا پس از سفر به اردن، عربستان سعودی، مصر و سرزمین های اشغالی، وارد دوحه شده است.